Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, đến năm 2030, phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; hình thành 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn có thương hiệu mạnh, cùng các chỉ tiêu về lao động, việc làm và cơ sở lưu trú.

Nghị quyết hướng tới phát triển du lịch trên phạm vi cả nước

Về nguyên tắc xây dựng Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý theo hướng chỉ lựa chọn những vấn đề cấp bách, có tính đặc thù, bổ sung chính sách mới và thực hiện thí điểm có thời hạn, thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

"Về địa bàn áp dụng, Nghị quyết hướng tới phát triển du lịch trên phạm vi cả nước, không giới hạn ở một số địa bàn trọng điểm", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, ngoài 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các địa bàn khác được xác định theo quy hoạch hệ thống du lịch, bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW, phù hợp với đặc điểm địa bàn và tài nguyên du lịch. Tiếp thu ý kiến đại biểu về điều kiện thực tế của các vùng, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu bổ sung chính sách phù hợp cho những khu vực có tiềm năng.

Đối với du lịch cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, dự thảo đã thiết kế nhóm chính sách riêng, không đặt ngưỡng vốn và lao động; bổ sung các chủ thể được tham gia, hưởng lợi; mở rộng hỗ trợ hạ tầng giao thông kết nối từ trục chính đến các điểm du lịch cộng đồng; hỗ trợ xúc tiến, pháp lý, thủ tục hành chính, đầu tư, cải tạo cơ sở lưu trú cộng đồng. Dự thảo cũng có chính sách ưu đãi thiết thực đối với sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Bộ trưởng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa đầy đủ hơn chính sách đối với các nhóm đối tượng này khi sửa đổi Luật Du lịch, dự kiến trình Quốc hội năm 2027.

Để bảo đảm người dân được hưởng lợi từ các dự án du lịch, dự thảo xác định 5 tiêu chí đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ, gồm: loại hình, địa bàn, quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững. Trong đó, hiệu quả kinh tế - xã hội và phát triển bền vững là hai tiêu chí quan trọng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Với các dự án quy mô lớn, Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định hai nhóm là dự án du lịch động lực và dự án du lịch chất lượng cao. Dự thảo Nghị quyết lần này bổ sung nhóm dự án du lịch chất lượng cao mang tính chiến lược, hướng tới những dự án có quy mô, sức lan tỏa mạnh và tầm ảnh hưởng quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Không thu hẹp cơ chế đặc thù đã phân quyền

Để ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng dự án du lịch, dự thảo quy định hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư; không tính casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản. Theo Bộ trưởng, xác định tiêu chí này không dễ, nhưng đã loại trừ được nguy cơ trục lợi chính sách đối với các dự án được hưởng ưu đãi.

Cơ quan soạn thảo cũng tiếp thu ý kiến đại biểu về việc áp dụng thống nhất tiêu chí bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế cho cả 3 nhóm dự án; bổ sung yêu cầu giải ngân tối thiểu theo tỷ lệ phần trăm trong 3 năm. Với đề xuất về thời hạn đưa dự án vào hoạt động, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định để bảo đảm hiệu quả chính sách.

Làm rõ khả năng tiếp cận chính sách của các địa bàn khó khăn, Bộ trưởng cho biết hiện có hai nhóm chính sách được thực hiện song song. Thứ nhất, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được bảo đảm từ nhiều nguồn, chủ yếu là ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thứ hai, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, trong đó có giảm thuế và các khoản ưu đãi khác. Việc thực hiện đồng thời hai nhóm chính sách bảo đảm các địa bàn khó khăn vẫn tiếp cận được chính sách.

Về các mô hình kinh doanh du lịch mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng những mô hình đã và đang triển khai thì không đưa vào diện thử nghiệm. Với kinh tế đêm, Bộ trưởng làm rõ: dự thảo chỉ thí điểm mô hình hoạt động 24/7 do có ảnh hưởng đến đời sống người dân; các hoạt động kinh tế đêm khác đã triển khai khá tốt, không thuộc phạm vi thử nghiệm.

Liên quan đến chính sách thị thực, nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và việc áp dụng pháp luật trong mối quan hệ với Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế đặc thù khác, Bộ trưởng khẳng định dự thảo không thu hẹp các cơ chế đặc thù Quốc hội đã phân quyền cho các thành phố. Khoản 2 Điều 14 được chỉnh lý theo nguyên tắc văn bản nào có mức ưu đãi cao hơn thì áp dụng theo văn bản đó.

Cơ quan soạn thảo cũng tiếp thu các ý kiến về hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch; đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng chính sách hỗ trợ toàn diện hơn cho ngành.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dự án du lịch phải tạo ra sản phẩm du lịch, không dừng lại ở một dự án đầu tư đơn thuần; thước đo đánh giá chính là hiệu quả của sản phẩm du lịch đó. Trên tinh thần đó, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát đồng bộ, kỹ lưỡng, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.