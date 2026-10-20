Đến năm 2030, phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia

BẮC NINH - Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đáng chú ý, Trung ương xác định trọng dụng nhân tài là khâu then chốt, lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo; đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo môi trường thuận lợi để nhân tài phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược của đất nước.

Điểm đáng chú ý là sự đổi mới căn bản trong tư duy và phương thức quản trị nhân tài. Trung ương xác định trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn nhân tài là căn bản, lâu dài; chuyển từ quản lý con người theo tổ chức, biên chế sang quản trị và phát triển nhân tài, lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo. Nhân tài không được đánh giá đơn thuần qua bằng cấp, học hàm, học vị, chức vụ hay thâm niên công tác.

Để thu hút và trọng dụng nhân tài, Kết luận đề ra nhiều cơ chế, chính sách đáng chú ý như bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tháo gỡ những rào cản không còn phù hợp trong tuyển chọn, sử dụng nhân tài; giao nhiệm vụ lớn, trao quyền tự chủ thực chất và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Cùng với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia, Trung ương đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước đứng đầu Đông Nam Á về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân tài trong khu vực và quốc tế.

Tinh thần xuyên suốt của Kết luận là xây dựng môi trường để người thực tài được phát hiện, tin tưởng, giao việc xứng tầm và phát huy năng lực cống hiến. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới công tác nhân tài, gắn việc thu hút, trọng dụng người tài với giải quyết những nhiệm vụ chiến lược, những bài toán lớn của đất nước.