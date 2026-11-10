Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 9/11/2026, phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chuẩn, 90% thiết chế cơ sở hoạt động hiệu quả. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hướng tới mỗi khu dân cư có điểm tập luyện thể thao

Theo Đề án, đến năm 2030, phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết chế văn hóa cơ bản gồm trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số.

Cùng với đó, 80% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba công trình thể thao cơ bản gồm nhà thi đấu, sân vận động và bể bơi, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Ở cấp cơ sở, mục tiêu là 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chuẩn; 90% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đáng chú ý, Đề án hướng tới việc hầu hết thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có ít nhất một thiết chế thể thao hoặc điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng.

Các chỉ tiêu này nhằm mở rộng mạng lưới công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí và rèn luyện sức khỏe, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hoạt động thể thao ngay tại nơi sinh sống, học tập và làm việc.

Phát triển “Công viên sức khỏe”, không gian vận động cộng đồng

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển các mô hình “Không gian công cộng vì sức khỏe”, “Công viên sức khỏe”, “Không gian vận động”, câu lạc bộ thể thao cộng đồng và không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật kết hợp chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Các địa phương được định hướng rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp quy hoạch, ưu tiên khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút người dân tham gia.

Đặc biệt, Đề án đề cập việc bố trí công viên, khu tập luyện ngoài trời gần các cụm trường học, tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất.

Việc phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cũng được ưu tiên tại miền núi, hải đảo, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đề án đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương.

Sắp xếp, nâng cấp thiết chế phù hợp chính quyền địa phương hai cấp

Để thực hiện các mục tiêu, Chính phủ xác định nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và khai thác thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc tổ chức, sắp xếp và nâng cấp hệ thống công trình phải đáp ứng quy mô đơn vị hành chính sau sáp nhập, đồng thời hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành, khai thác, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế cũng là một trong những giải pháp trọng tâm.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Đề án phấn đấu 100% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba công trình thể thao cơ bản và toàn bộ trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông có công trình thể thao.

Thông qua việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới quản lý và phát triển các không gian công cộng, Đề án hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường rèn luyện sức khỏe thuận lợi cho người dân.