Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Cùng với đó, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ... Đồng thời phấn đấu phát triển thêm ít nhất một cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu 100% người cao tuổi neo đơn, bị bệnh nặng không thể đến cơ sở khám chữa bệnh được khám và điều trị tại nơi ở; 100% bệnh viện đa khoa công lập tuyến thành phố và trung tâm y tế khu vực triển khai hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Đối tượng thụ hưởng chương trình nêu trên bao gồm người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc và người quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch và phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế khu vực và đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

Cạnh đó, chủ trì đào tạo, tập huấn chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nghiên cứu, xây dựng, vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày và hướng dẫn thành lập các cơ sở chăm sóc theo hình thức xã hội hóa theo quy định.