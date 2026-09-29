Đến năm 2030: Hà Nội có 8 - 10 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới

Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đứng đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tổng thể về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Kế hoạch này được xác định là công cụ triển khai trực tiếp Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) và các cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội. Việc triển khai các hoạt động KH, CN&ĐMST phải hướng tới giải quyết trực tiếp các bài toán lớn, cấp bách của Thủ đô (giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, quản trị đô thị...).

Thành phố xác định phát triển KH, CN&ĐMST phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa quản trị của Thủ đô. Xác định rõ KH, CN&ĐMST là động lực chủ yếu để xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số” của Thủ đô và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh…

Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch nêu, với nhóm chỉ tiêu về kinh tế và tài chính, KH, CN&ĐMST đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57%; Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%; Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 2% GRDP, trong đó nguồn ngoài ngân sách nhà nước chiếm trên 60%.

Thành phố phấn đấu bố trí ngân sách hằng năm cho phát triển KH, CN&ĐMST tương xứng với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố; trong đó, riêng năm 2026 thực hiện bố trí 4% tổng chi cân đối ngân sách địa phương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, các năm tiếp theo tiếp tục ưu tiên nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch.

Nhóm chỉ tiêu về nguồn nhân lực và tổ chức KH&CN, Kế hoạch đặt ra nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 14 người trên một vạn dân; Tăng tỷ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược lên tối thiểu 25%;

Cùng với đó, thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Thủ đô;

Đến năm 2030, có 8 - 10 tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố được xếp hạng khu vực và thế giới; Phát triển từ 3 - 5 tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập thuộc thành phố thành tổ chức xuất sắc (thuộc top 50% SIR hoặc tương đương) trong đó có tổ chức nằm trong nhóm 30%;

Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng bình quân 10%/năm; Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tăng bình quân 16 - 18%/năm. Tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8% - 10% số văn bằng bảo hộ được cấp.

Kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể cho nhóm hệ sinh thái và doanh nghiệp ĐMST trên địa bàn thành phố, hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn; Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; Hướng tới hình thành 01 - 02 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; Hình thành từ 3 - 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Về nhóm chỉ tiêu về công nghệ lõi, chuyển giao và hạ tầng, thành phố yêu cầu lựa chọn, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa một số công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế của Thủ đô, ưu tiên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, IoT, chuỗi khối, 5G/6G, robot, bán dẫn, an ninh mạng, sinh học - y sinh, công nghệ đường sắt đô thị;

Tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%.

Hà Nội thuộc nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI); Bảo đảm 100% sản phẩm công nghệ chiến lược được định hướng rõ việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hoặc nước ngoài.