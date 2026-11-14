Đến năm 2030, bảo đảm 100% trẻ em khuyết tật đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế

Đề án hướng tới mục tiêu bảo đảm trẻ em khuyết tật được thực hiện đầy đủ các quyền, tiếp cận và sử dụng công bằng, hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục, an sinh xã hội và công nghệ, thiết bị hỗ trợ. Trong đó, ưu tiên trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em sinh sống tại miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm; 90% trẻ em khuyết tật được đánh giá, lập kế hoạch hỗ trợ can thiệp khi có nhu cầu; 90% trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và giáo dục phổ thông được tiếp cận giáo dục phù hợp.

Đặc biệt, 100% trẻ em khuyết tật học hòa nhập được xây dựng, thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch giáo dục cá nhân theo quy định; 100% trẻ em khuyết tật bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Đồng thời, bảo đảm 100% trẻ em khuyết tật đủ điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế; 50% công trình công cộng, cơ sở trợ giúp xã hội, trường học và cơ sở y tế hiện hữu được cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết yếu để bảo đảm điều kiện tiếp cận.

Cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, Đề án chú trọng nâng cao nhận thức xã hội, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo đảm quyền tham gia, hòa nhập cộng đồng của trẻ em khuyết tật. Phấn đấu trên 90% cha mẹ, người chăm sóc, cán bộ chính quyền các cấp và các tổ chức liên quan được cung cấp kiến thức, kỹ năng hỗ trợ trẻ em khuyết tật; 100% tỉnh, thành phố thực hiện tham vấn ý kiến trẻ em khuyết tật đối với các chính sách, chương trình liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu, Đề án tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; truyền thông nâng cao nhận thức; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Tin, ảnh: Viết Dư