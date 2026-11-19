Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý xã tại Hưng Yên. Ảnh: TTVHTT xã Tiền Hải

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 (Chương trình).

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn mới

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030 của Chương trình là, triển khai đồng bộ các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn mới; cụ thể:

Bảo đảm 80% lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 90% công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 80% lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 90% công chức có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Định hướng giai đoạn 2031 - 2035: hoàn thành đánh giá, cập nhật và nâng cấp toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu, học liệu bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2031 - 2035.

Định hướng đến năm 2045: duy trì hoạt động bồi dưỡng liên tục hằng năm nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý phát triển đô thị.

4 đối tượng được bồi dưỡng

Đối tượng 1 (ĐT1): Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nếu có); Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo cấp sở và lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Đối tượng 2 (ĐT2): Công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Đối tượng 3 (ĐT3): Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị.

Đối tượng 4 (ĐT4): Lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan tại Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị; các trường hợp khác có liên quan đến quản lý phát triển đô thị theo nhu cầu của địa phương.