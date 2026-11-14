Đến năm 2030, 100% trẻ em khuyết tật đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026-2030.
Đề án đặt mục tiêu bảo đảm 100% trẻ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời mở rộng cơ hội học tập, chăm sóc và hòa nhập cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/den-nam-2030-100-tre-em-khuyet-tat-du-dieu-kien-duoc-huong-tro-cap-xa-hoi-1765904.html