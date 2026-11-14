Đến năm 2030, 100% trẻ em khuyết tật đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội

Ngày 14/11, trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống đào tạo (1956–2026), 60 năm thành lập trường (1966–2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình xây dựng, phát triển và những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước.