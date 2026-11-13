Đến năm 2030, 100% trẻ em khuyết tật có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế

Ở các lớp kỹ năng, nơi tập trung nhiều học sinh đa tật, giáo viên đảm nhận vai trò hỗ trợ toàn diện, từ ăn uống, di chuyển, kiểm soát hành vi đến vệ sinh cá nhân. (Ảnh: THẾ ANH-HƯƠNG MỸ)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu chung của Đề án là bảo đảm trẻ em khuyết tật được thực hiện đầy đủ các quyền, tiếp cận và sử dụng công bằng, hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục, an sinh xã hội và công nghệ, thiết bị hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật là người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật sinh sống tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; xóa bỏ các rào cản xã hội, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và phát triển tối đa tiềm năng của trẻ em khuyết tật để hòa nhập cộng đồng bền vững.

Nhiều chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật

Đề án đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, bảo đảm trẻ em khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phúc lợi xã hội.

Ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 90% trẻ em khuyết tật được đánh giá, lập kế hoạch hỗ trợ can thiệp khi có nhu cầu và kết nối các dịch vụ hỗ trợ can thiệp phù hợp; 90% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi mầm non và giáo dục phổ thông được tiếp cận giáo dục phù hợp.

100% trẻ em khuyết tật học hòa nhập được xây dựng, thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) theo quy định; 100% trẻ em khuyết tật bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp.

Đáng chú ý, Đề án đặt mục tiêu 100% trẻ em khuyết tật có đủ điều kiện theo quy định pháp luật được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế; 50% các công trình công cộng, cơ sở trợ giúp xã hội, trường học và cơ sở y tế hiện hữu được cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết yếu bảo đảm điều kiện tiếp cận cho trẻ em khuyết tật.

100% tỉnh, thành phố vận hành cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em khuyết tật

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật, cán bộ chính quyền các cấp, tổ chức xã hội và tổ chức của người khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng hỗ trợ trẻ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục.

100% tỉnh, thành phố thực hiện tham vấn ý kiến trẻ em khuyết tật đối với các chính sách, chương trình liên quan. Trên 90% cán bộ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ và cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được tập huấn nâng cao năng lực.

Đồng thời, 90% tỉnh, thành phố thiết lập và triển khai quản lý trường hợp, mạng lưới dịch vụ, điều phối dịch vụ liên ngành hỗ trợ trẻ em khuyết tật và thí điểm các mô hình chăm sóc phù hợp. 100% tỉnh, thành phố đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em có phân hệ về trẻ em khuyết tật.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện quy định pháp luật và các cơ chế, chính sách, hướng dẫn về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; Hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục phù hợp theo nhu cầu.

Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp đổi mới sáng tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; Củng cố, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật.