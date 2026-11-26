Ngày 23-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 14655 triển khai thực hiện Quyết định số 1671 ngày 28-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, trụ cột chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia về AI, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; ưu tiên ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trong doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nền tảng AI dùng chung.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ninh Phước tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 60% doanh nghiệp ứng dụng AI ghi nhận tăng năng suất, giảm chi phí, tăng doanh thu; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ hằng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI tăng tối thiểu 30% so với năm 2026; số công bố khoa học về AI tăng bình quân 10%/năm; số đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến AI của người Việt Nam tăng bình quân 16%/năm; có ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về AI.

Tầm nhìn đến năm 2045, AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của chính quyền, nền kinh tế và xã hội tỉnh Khánh Hòa; các thể chế, mô hình quản trị, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ, phương thức sản xuất, kinh doanh và hệ thống hạ tầng quan trọng từng bước được thiết kế, phát triển, vận hành trên nền tảng AI.

Kế hoạch xác định các trụ cột chiến lược gồm: Nhân lực và kỹ năng AI toàn dân; dữ liệu, mô hình AI; hạ tầng AI; nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI; ứng dụng AI trong quản trị quốc gia, các ngành, lĩnh vực; ứng dụng AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; phát triển hệ sinh thái AI; quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, bảo đảm triển khai kế hoạch đồng bộ, khoa học, hiệu quả.