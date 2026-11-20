Nền tảng số quốc gia về lưu trữ hướng tới quản trị dữ liệu tập trung, an toàn và đồng bộ trên toàn quốc. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 18/11/2026, phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026 - 2030".

Đề án được triển khai tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước ở Trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu trọng tâm là thay đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý hồ sơ, tài liệu riêng lẻ sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số.

Nền tảng được xây dựng dùng chung trên phạm vi toàn quốc, gắn với Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, phục vụ hoạt động quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Hoàn thành các chức năng cốt lõi vào năm 2028

Theo lộ trình, đến năm 2028, hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ thiết yếu về lưu trữ số cơ bản được hoàn thiện, áp dụng thống nhất.

Cùng thời điểm, Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dự kiến hoàn thành các chức năng cốt lõi, đưa vào vận hành và thí điểm tiếp nhận tự động văn bản điện tử từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức.

Đề án cũng đặt mục tiêu đưa toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại các lưu trữ lịch sử, bộ, ngành, địa phương lên Nền tảng để bảo quản, khai thác và phát huy giá trị.

Đến năm 2029, việc kết nối tự động được mở rộng, cho phép tiếp nhận tài liệu số từ các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng kiểm chứng lâu dài của tài liệu.

Đến năm 2030, Nền tảng được vận hành tập trung, thống nhất, an toàn và liên tục trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi Đề án phải kết nối, khai thác, sử dụng Nền tảng theo quy định.

Đối với cơ quan, tổ chức chưa có hệ thống hoặc kho lưu trữ số chuyên dụng, Nền tảng sẽ cung cấp các chức năng quản lý tài liệu lưu trữ số theo thẩm quyền. Những hệ thống đã được đầu tư trước đó phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông.

Đáng chú ý, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa 50% tài liệu lưu trữ vĩnh viễn tại lưu trữ lịch sử và 30% tài liệu lưu trữ vĩnh viễn có tần suất sử dụng cao tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, 100% tài liệu giấy tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử phải được chỉnh lý sơ bộ hoặc hoàn chỉnh; tỷ lệ này tại lưu trữ lịch sử đạt tối thiểu 50%.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai thác dữ liệu lưu trữ

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đề án là định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số để nâng cao khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và khai thác thông tin từ tài liệu lưu trữ.

Thay vì chỉ phục vụ bảo quản hồ sơ, hệ thống lưu trữ số được định hướng trở thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Nền tảng được thiết kế theo kiến trúc mở, gồm các lớp chức năng về người dùng, nghiệp vụ lưu trữ, quản trị dữ liệu, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, AI và phân tích dữ liệu, bảo mật và hạ tầng số.

Hệ thống triển khai trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

Đề án cũng yêu cầu xây dựng mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp đối với tài liệu thuộc diện dự phòng Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, nhằm bảo đảm an toàn, toàn vẹn và khả năng khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa hoặc sự cố kỹ thuật.

Nền tảng sẽ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung, đồng thời có khả năng tích hợp với VNeID theo chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Việc khai thác tài liệu, dữ liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ quy định về định danh, xác thực, phân quyền và kiểm soát quyền tiếp cận.

Để triển khai, Đề án xác định 5 nhóm nhiệm vụ, gồm hoàn thiện pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, vận hành Nền tảng; phát triển cơ sở dữ liệu lưu trữ; đầu tư hạ tầng số tập trung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ lưu trữ, tiêu chuẩn, quy trình và quản trị Nền tảng. Bộ Công an phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, vận hành kỹ thuật và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu theo chức năng được giao.

Trong thời gian chuyển đổi, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng những hệ thống hiện có để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành không bị gián đoạn.

Việc nâng cấp hệ thống chỉ thực hiện khi cần thiết, trên nguyên tắc kế thừa kết quả đầu tư, tránh trùng lặp chức năng và bảo đảm khả năng kết nối với Nền tảng số quốc gia về lưu trữ.

Quyết định số 2279/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.