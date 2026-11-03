Đến năm 2028, Gia Lai triển khai camera giám sát trên 100% tuyến cao tốc, quốc lộ

Trong đó, mục tiêu sẽ hình thành và đưa vào vận hành, khai thác thống nhất theo kiến trúc, tiêu chuẩn và nền tảng dùng chung với Trung tâm cấp 2 đặt tại Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai; có chức năng vận hành theo phân cấp, kết nối liên thông với Trung tâm cấp 1 do Cục CSGT, Bộ Công an vận hành; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông 2 cấp.

Đến năm 2028, Gia Lai sẽ triển khai hệ thống camera giám sát bảo đảm trật tự ATGT, an ninh, trật tự tối thiểu ở 100% tuyến cao tốc thuộc tỉnh quản lý, quốc lộ, tỉnh lộ.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2028, Gia Lai sẽ triển khai hệ thống camera giám sát bảo đảm trật tự ATGT, an ninh, trật tự tối thiểu ở 100% tuyến cao tốc thuộc tỉnh quản lý, quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và đường thủy nội địa trọng điểm trên địa bàn; tối thiểu 50% số đơn vị hành chính xã, phường trung tâm của các đô thị lớn và tối thiểu 30% số đơn vị hành chính xã, phường trung tâm còn lại.

Đến năm 2030 mở rộng hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm; từng bước mở rộng trên đường sắt và đường thủy nội địa. Hoàn thiện nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát hiện vi phạm, phân tích, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực.

Phát triển và cung cấp dịch vụ giao thông số phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua thiết bị di động và các nền tảng số theo quy định; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông. Đến năm 2050, hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số hiện đại, liên thông toàn quốc, bao phủ toàn bộ các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Chỉ tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành xây dựng Trung tâm cấp 2 và kết nối với Trung tâm cấp 1 quốc gia; tối thiểu 90% xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT bằng phương thức điện tử; giảm tối thiểu 50% thời gian từ khi phát hiện đến khi điều phối xử lý sự cố giao thông, tai nạn giao thông so với trước khi triển khai đề án.

Gia Lai yêu cầu xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trở thành thiết chế quản trị giao thông quốc gia theo mô hình 2 cấp thống nhất, liên thông toàn quốc, giữ vai trò trung tâm trong chỉ huy, điều hành, giám sát, xử lý vi phạm và cung cấp dịch vụ công về giao thông. Bảo đảm quản lý tập trung, điều hành linh hoạt theo địa bàn, kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương.

Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh tích hợp các nền tảng ứng dụng, thiết bị, phương tiện; ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tự động hóa, phục vụ chỉ huy, điều hành giao thông theo thời gian thực; hỗ trợ điều tra, xử lý tai nạn giao thông.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu và các hệ thống liên quan theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp.

UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai đề án; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kiến trúc tổng thể, dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nền tảng dùng chung và kiểm soát sự phù hợp của các dự án thành phần.