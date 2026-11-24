Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, Ban Tổ chức lưu ý khán giả một số nội dung khi đến tham dự chương trình:

Di chuyển và vào sân: Khán giả nên chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Mặc đủ ấm: Thời tiết Hà Nội về đêm khá lạnh, chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe và thoải mái thưởng thức chương trình.

Nhận áo mưa và lightstick : Ngay tại khu vực check-in, khán giả sẽ được Ban Tổ chức tặng áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Hãy nhớ nhận quà trước khi vào sân để cùng tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ trong đêm hội.

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam: Ban Tổ chức khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc những trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với thời tiết.

Hãy để mỗi khán giả trở thành một sắc màu văn hóa trong đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”.