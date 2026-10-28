Đen, MONO sẽ góp mặt tại ngày hội 'Không Một Mình'

Từ tối 30/10 đến hết ngày 1/11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình nằm trong chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên không gian mạng.

Theo ban tổ chức, ngày hội năm nay kết hợp các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tương tác về an toàn số, biểu diễn học đường và gala âm nhạc. Qua đó, chương trình tạo không gian để người dân, gia đình và giới trẻ tiếp cận những kiến thức về sử dụng Internet an toàn thông qua các hình thức trực quan, gần gũi.

Năm 2025, ngày hội thu hút gần 100.000 lượt người tham gia trải nghiệm và thưởng thức các chương trình biểu diễn. Năm nay, sự kiện tiếp tục hướng đến việc đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người tham gia chủ động nhận diện nguy cơ, bảo vệ quyền riêng tư và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Khu vực trải nghiệm tại sự kiện.

Tại khu vực trải nghiệm công nghệ, người dân và các bạn trẻ có thể tham gia những hoạt động tương tác, tìm hiểu cách nhận diện và ứng phó với các tình huống rủi ro trong quá trình sử dụng Internet. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua những khuyến cáo một chiều, người tham gia được khuyến khích chủ động khám phá, trao đổi và thực hành các kỹ năng cần thiết trong đời sống số.

Thông điệp xuyên suốt của ngày hội là "Kết nối không tổn thương". Theo định hướng của chiến dịch, xây dựng môi trường mạng an toàn không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay các biện pháp bảo vệ, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người giao tiếp, ứng xử và tôn trọng nhau.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động đáng chú ý là minishow "Kết nối học đường", nơi học sinh từ nhiều trường có cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo và truyền tải thông điệp tích cực về an toàn số qua các tiết mục biểu diễn.

Thông qua sân chơi này, học sinh không chỉ là đối tượng tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia lan tỏa thông điệp đến bạn bè và cộng đồng. Những câu chuyện, góc nhìn từ đời sống học đường được kỳ vọng giúp chủ đề an toàn trực tuyến trở nên gần gũi hơn với người trẻ, đồng thời khuyến khích các em chủ động chia sẻ khi gặp khó khăn.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoạt động cũng gắn với phong trào "5 phút cùng em" trong khuôn khổ chiến dịch năm nay. Phong trào khuyến khích cha mẹ, thầy cô dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để hỏi han, lắng nghe và trò chuyện với trẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống, bao gồm cả các hoạt động trên mạng.

Theo định hướng này, những cuộc trò chuyện thường xuyên có thể giúp người lớn nhận biết sớm hơn những vấn đề trẻ đang gặp phải, từ đó kịp thời hỗ trợ và đồng hành.

Điểm nhấn của ngày hội còn là Gala âm nhạc "Không Một Mình" 2026, với sự tham gia của rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog cùng học sinh đến từ nhiều trường học.

Chương trình kết hợp âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn để truyền tải thông điệp về sự kết nối, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Sự góp mặt của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp của chiến dịch đến gần hơn với giới trẻ.

Mai An