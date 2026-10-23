Đen, Lynk Lee và Pink Frog kết hợp trong sản phẩm âm nhạc về trẻ em Tây Nguyên

Tối 22/10, Đen phát hành MV Những em bé mặt trời, sản phẩm do Đen, Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, thể hiện, với phần sản xuất âm nhạc của Long Nguyễn. Lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế tại Gia Lai, ca khúc tái hiện cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, nương rẫy và tình yêu thương của gia đình. MV được ghi hình vào mùa hè, theo chân các em nhỏ khám phá cảnh sắc thiên nhiên và những địa danh của vùng đất Tây Nguyên.

MV Những em bé mặt trời

Cơ duyên sáng tác ca khúc bắt đầu từ chuyến đi Đen tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương cùng những người đang nỗ lực hỗ trợ cộng đồng đã gợi cho nam rapper nhiều suy nghĩ về tuổi thơ và cuộc sống. Không gian sinh hoạt, những mùi hương quen thuộc và hình ảnh trẻ em vui đùa giữa thiên nhiên cũng khiến anh nhớ lại ký ức của chính mình.

Đen và những người bạn dùng âm nhạc lan tỏa yêu thương đến trẻ em Tây Nguyên.

Theo Đen, anh nhận thấy sự tương đồng giữa bản thân khi còn nhỏ và những em bé gặp tại Gia Lai. Chuyến đi đồng thời giúp anh chứng kiến những nỗ lực của các cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em. Từ đó, nam nghệ sĩ suy nghĩ về cách đóng góp phù hợp với vai trò của mình và lựa chọn âm nhạc để chia sẻ những trải nghiệm, lan tỏa tình yêu thương với cuộc sống.

Từ ký ức tuổi thơ đến hình ảnh những em bé mặt trời

Ca khúc được xây dựng từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống của trẻ em vùng cao: đôi chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười giữa núi rừng hay những ước mơ lớn lên theo năm tháng. Bên cạnh thế giới hồn nhiên của trẻ nhỏ là hình ảnh người mẹ tảo tần, những nương rẫy và mong ước về mùa màng thuận lợi, cuộc sống gia đình đủ đầy.

Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng với Đen là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng tại các ngôi làng ở Gia Lai. Ánh nắng cao nguyên trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho tên gọi Những em bé mặt trời. Qua góc nhìn của nam nghệ sĩ, ánh nắng không chỉ gắn với cảnh sắc thiên nhiên mà còn tượng trưng cho sức sống và sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Từ những quan sát trong chuyến đi, Đen muốn kể câu chuyện về tuổi thơ bằng ngôn ngữ âm nhạc giản dị, không chỉ tập trung vào những khó khăn mà còn làm nổi bật niềm vui, tình cảm gia đình và những điều bình thường nuôi dưỡng các em mỗi ngày.

Trong sản phẩm, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm sắc thái nhẹ nhàng cho ca khúc. Sau khi nghe Đen chia sẻ về chuyến đi và cuộc sống của trẻ em tại Gia Lai, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời gần gũi, hướng đến việc truyền tải cảm xúc mà vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Lynk Lee cho biết ê-kíp đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm cách diễn đạt tự nhiên, tránh nhìn trẻ em hoàn toàn từ góc độ của người lớn mà vẫn tôn trọng thế giới riêng, niềm vui và trí tưởng tượng của các em. Theo nghệ sĩ, âm nhạc không nhất thiết phải sử dụng những lời lẽ lớn lao mà có thể tạo kết nối với người nghe bằng sự chân thành.

Sự kết hợp cũng đánh dấu dịp Đen và Lynk Lee tái hợp trong một MV chính thức sau sản phẩm Nếu mình gần nhau (2019). Với Lynk Lee, ca khúc lần này là cơ hội để cùng người bạn đồng nghiệp thực hiện một dự án hướng đến trẻ em. Nghệ sĩ kỳ vọng giọng hát của mình có thể truyền tải sự ấm áp, đồng thời gửi đến các em thông điệp rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh Đen và Lynk Lee, Pink Frog góp giọng và tham gia quá trình sáng tạo. Nghệ sĩ trẻ cho biết việc làm việc cùng hai đồng nghiệp là trải nghiệm đáng nhớ, giúp bản thân học hỏi thêm về âm nhạc, cuộc sống và có cơ hội kết nối với những người cùng sở thích nghệ thuật.

Đưa khán giả khám phá Gia Lai qua góc nhìn trẻ thơ

Nếu ca khúc được khơi nguồn từ những trải nghiệm thực tế, MV Những em bé mặt trời tiếp tục mở rộng câu chuyện bằng hành trình khám phá Gia Lai. Thay vì được sắp đặt như những diễn viên, các em nhỏ trong MV đóng vai trò người dẫn đường, đưa ê-kíp đến những địa điểm quen thuộc trong cuộc sống của mình. Đen cùng đoàn phim trở thành những vị khách theo chân các em khám phá vùng đất đại ngàn.

Cách thực hiện này tạo điều kiện để những hình ảnh trong MV giữ được nét tự nhiên của trẻ thơ. Cảnh sắc thiên nhiên cũng được đặt trong mối liên hệ với đời sống thường ngày, từ những ngọn đồi, rẫy cà phê đến con đường làng và ánh nắng cao nguyên. Qua đó, sản phẩm không chỉ giới thiệu phong cảnh mà còn khắc họa sự gắn bó giữa con người với môi trường sống.

Theo Đen, ê-kíp nhanh chóng đồng lòng thực hiện MV sau khi nghe ca khúc. Trong những ngày ghi hình, sự đón tiếp của người dân địa phương để lại nhiều cảm xúc với đoàn làm phim. Những món ăn được chuẩn bị để tiếp khách và khoảnh khắc các em nhỏ xúc động khi chia tay các thành viên trong đoàn là những kỷ niệm được nam nghệ sĩ nhắc đến.

Thông qua sản phẩm, Đen mong muốn khán giả quan tâm hơn đến trẻ em và những người đang nỗ lực cải thiện đời sống cộng đồng. Anh dành sự trân trọng cho những đóng góp từ chính quyền địa phương, các tổ chức hoạt động vì trẻ em, đội ngũ y tế, cán bộ địa phương đến những người dân đang hỗ trợ trẻ em và gia đình tại Gia Lai.

Nam rapper cũng hy vọng MV có thể khuyến khích khán giả tìm hiểu, trực tiếp đến thăm những địa điểm xuất hiện trong sản phẩm để cảm nhận cảnh sắc và cuộc sống nơi đây. Với anh, việc lắng nghe câu chuyện của trẻ em, chứng kiến sự hồn nhiên và cách các em đón nhận cuộc sống có thể giúp mỗi người thêm trân trọng những điều bình dị, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

MV Những em bé mặt trời được phát hành trên các nền tảng âm nhạc và kênh YouTube từ 20h ngày 22/10/2026.