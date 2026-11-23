Bộ phim do Khâu Lễ Đào đạo diễn, lấy bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán. Lưu Đức Hoa cùng Dương Tử San và dàn diễn viên tái hiện những câu chuyện xoay quanh lực lượng y tế trong giai đoạn đặc biệt của xã hội Trung Quốc.

Lưu Đức Hoa đóng chính trong bộ phim chưa thể ra rạp theo lịch 6/11.

Ngày 17/10/2026, phim được công bố sẽ ra rạp vào ngày 6/11. Tưởng chừng hành trình chờ đợi đã kết thúc, tác phẩm lại bất ngờ vắng bóng trên các nền tảng bán vé khi thời điểm công chiếu cận kề.

Theo truyền thông khu vực, thông tin phát hành trên Douban sau đó được chuyển sang năm 2027, nhưng chưa có ngày cụ thể.

Điều đáng nói, Bạch Y Nghịch Hành Giả không phải dự án thiếu sức hút về tên tuổi. Lưu Đức Hoa vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hong Kong, còn Khâu Lễ Đào là đạo diễn từng có nhiều lần hợp tác với ông.

Vậy vì sao bộ phim vẫn chưa thể đến với khán giả?

Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm phát hành. Sáu năm trước, câu chuyện về đại dịch COVID-19 mang tính thời sự đặc biệt. Nhưng đến năm 2026, ký ức về giai đoạn này đã trở nên phức tạp hơn, gắn với cả những mất mát và trải nghiệm khó khăn.

Việc bộ phim chuẩn bị công chiếu cũng kéo theo những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức rằng phản ứng dư luận là nguyên nhân khiến lịch phát hành bị thay đổi.

Ở đây, sự bất lực trong câu chuyện không phải là thất bại diễn xuất của Lưu Đức Hoa, mà là giới hạn sức ảnh hưởng của một ngôi sao trước những yếu tố nằm ngoài màn ảnh.

Một diễn viên có thể bảo chứng cho sức hút của tác phẩm, nhưng không thể một mình quyết định thời điểm bộ phim được gặp khán giả.

Sau gần sáu năm, Bạch Y Nghịch Hành Giả vẫn chưa có ngày ra rạp mới được xác nhận. Và câu hỏi lớn nhất lúc này có lẽ không còn là phim sẽ công chiếu khi nào, mà là liệu câu chuyện được thực hiện từ năm 2020 có còn tìm được sự đồng cảm của khán giả khi chính thức xuất hiện?