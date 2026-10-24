Đến lượt khách hàng cá nhân được giảm lãi suất cho vay

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, nhiều ngân hàng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là nhóm vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Giảm lãi vay cho khách hàng cá nhân

Sacombank mới đây đã thông báo triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm. Trong đó, 10.000 tỷ đồng được dành cho khách hàng vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với khung lãi suất cho vay hiện hành.

Nguồn vốn ưu đãi được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, nguyên vật liệu và mở rộng hoạt động kinh doanh, giúp khách hàng giảm chi phí vốn. Bên cạnh các khoản vay mới, Sacombank dành thêm 10.000 tỷ đồng để giảm lãi suất 1,5-2%/năm cho khách hàng hiện hữu đủ điều kiện, tùy theo nhóm khách hàng và khoản vay.

Tương tự, PVcomBank cũng mới triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Lãi suất cho vay được điều chỉnh thấp hơn đến 2,5%/năm so với mức thông thường, với lãi suất ưu đãi từ 6,29%/năm.

Chương trình áp dụng với khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên hoặc ngành nghề đặc thù như nông nghiệp, nông thôn, làng nghề truyền thống, du lịch, dịch vụ lưu trú, trồng cây ăn quả, rau xanh, tạm trữ lúa gạo và tái canh cà phê. Ngân hàng đồng thời áp dụng thời hạn vay linh hoạt, đa dạng kỳ hạn và hỗ trợ thủ tục hồ sơ.

Theo kế hoạch, chương trình kéo dài từ ngày 20/10 năm nay đến hết ngày 31/1/2027.

Đáng chú ý, một ngân hàng 100% vốn ngoại là Shinhan Bank Việt Nam cũng đã phát thông báo điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số sản phẩm tín dụng cá nhân từ ngày 20/10.

Cụ thể, biên độ lãi suất khoản vay mua nhà được Shinhan Bank giảm 0,65%, từ mức lãi suất tham chiếu cộng (+) biên độ 0,35%/năm xuống trừ (-) 0,3%/năm. Khoản vay mua ôtô giảm biên độ 0,6%, còn vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm giảm 0,3%.

Theo ngân hàng này, lãi suất thả nổi hiện dao động khoảng 8,99-9,59%/năm và được điều chỉnh theo chu kỳ 3 tháng. Mức lãi suất thực tế phụ thuộc vào lãi suất tham chiếu, biên độ áp dụng và điều kiện của từng khoản vay.

Đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh và khách hàng kinh doanh quy mô nhỏ, Shinhan Bank Việt Nam cũng giảm 1,5%/năm biên độ lãi suất thả nổi.

Trước đó, ngành ngân hàng đã liên tục tung các gói cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Nam Khánh.

Doanh nghiệp được giảm lãi suất đến 3,25%/năm

Trước đó, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhiều ngân hàng đã triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn.

SHB công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp... với mức lãi suất cho vay giảm 1,5-2%/năm, chỉ từ 5%/năm.

Agribank giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm, đồng thời duy trì gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng. Trong khi đó, BIDV triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng với lãi suất từ 6%/năm, thấp hơn tối đa 2 điểm %/năm so với mức thông thường.

Vietcombank cho biết sẽ giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm theo đúng định hướng của NHNN; riêng đối với một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành. Sacombank triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất cho vay 2%/năm dành cho doanh nghiệp.

NamABank công bố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất giảm 1,5-2%/năm tuỳ theo kỳ hạn và đối tượng khách hàng.

Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như thủy sản, rau củ, thực phẩm thiết yếu được hưởng mức giảm lãi suất đến 3%/năm; doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu đãi 1,5-3%/năm tùy theo nhu cầu vốn và kỳ hạn vay; đồng thời các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại khu công nghiệp, lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu được hỗ trợ giảm lãi suất lên đến 3,25%/năm.

Ở chiều huy động, gần 20 ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất tiền gửi, mức giảm phổ biến 0,5 điểm %/năm, chủ yếu áp dụng với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc điều chỉnh lãi suất huy động được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các ngân hàng hạ chi phí vốn, qua đó giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, phù hợp với định hướng điều hành của NHNN.