Tiến sĩ Mai Văn Kết, giảng viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội - Giám đốc Trung tâm IE&CO.

Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng việc sử dụng tiếng Anh sang dạy học, giao tiếp, quản lý và hoạt động giáo dục. Liên quan vấn đề này, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Mai Văn Kết, giảng viên Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội - Giám đốc Trung tâm IE&CO.

Định hướng học IELTS đang có sự thay đổi

Khi chuẩn bị hồ sơ đại học, câu hỏi quen thuộc của nhiều gia đình là: IELTS bao nhiêu để được xét tuyển, cộng điểm hoặc quy đổi điểm? Đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng nếu hành trình học tiếng Anh dừng ngay sau khi có kết quả trúng tuyển, người học có thể thiếu hành trang cho những năm phía sau.

Một câu hỏi khác cần được đặt sớm hơn: Với ngành và chương trình đã chọn, người học cần tiếng Anh đến đâu để đọc giáo trình, nghe giảng, làm việc nhóm và trình bày quan điểm?

Một ví dụ cụ thể đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI). Theo thông tin tuyển sinh trường công bố ngày 7/8/2026, HaUI tuyển sinh 15 chương trình đại học chính quy bằng tiếng Anh trong năm 2026. Con số này chỉ phản ánh các chương trình được nêu trong công bố của trường.

Theo tôi, đây là lời nhắc để người học tìm hiểu ngôn ngữ giảng dạy của chương trình mình định chọn.

Ở cấp chính sách, Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng việc sử dụng tiếng Anh sang dạy học, giao tiếp, quản lý và hoạt động giáo dục. Theo tôi, định hướng ấy đặt ra yêu cầu chuẩn bị khả năng sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Đây là bối cảnh chính sách; không nên xem các chương trình của HaUI là kết quả của Đề án.

Điểm số mở cửa, năng lực giúp đi tiếp

Theo IELTS.org, IELTS Academic đánh giá 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết và có đối tượng là người học ở bậc đại học, sau đại học. Theo tôi, việc chuẩn bị chứng chỉ có thể trở thành bước rèn năng lực học thuật, nếu cách học đi đúng hướng.

Tôi đề xuất cách học như sau: Đọc không chỉ để chọn đáp án, mà còn để nhận ra luận điểm và bằng chứng. Nghe không chỉ để điền từ, mà còn để theo dõi cách một vấn đề được triển khai. Viết cần giúp người học lập luận có cấu trúc. Nói cần tạo khả năng giải thích, đặt câu hỏi và trao đổi khi chưa hiểu.

Theo tôi, những năng lực ấy gần với việc học đại học. Nhưng đề thi vẫn là một hình thức đánh giá. Điểm IELTS không tự động bảo đảm sinh viên hiểu thuật ngữ chuyên ngành, biết trích dẫn, hoàn thành nghiên cứu hay có kết quả học tập tốt. Người học vẫn cần kiến thức nền, phương pháp học và sự hỗ trợ phù hợp.

Do đó, không nên biến thông điệp “học IELTS để học đại học” thành một cuộc chạy đua chứng chỉ mới. Cũng không thể suy rằng mọi trường, mọi ngành đều yêu cầu IELTS. Điều kiện tiếp nhận chứng chỉ phải được đối chiếu với công bố chính thức của từng chương trình, từng kỳ tuyển sinh.

Chuẩn bị từ đích đến

Với gia đình, điểm xuất phát nên là lựa chọn ngành học và tìm hiểu chương trình. Cần biết chương trình dạy hoàn toàn hay một phần bằng tiếng Anh, thời điểm bắt đầu học chuyên môn, hỗ trợ học thuật và sự khác nhau giữa yêu cầu đầu vào với chuẩn đầu ra.

Khi trả lời được những câu hỏi ấy, mục tiêu IELTS mới có ý nghĩa cụ thể. Một mức điểm phù hợp phải đi cùng khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập, chứ không chỉ là con số cao hơn bạn bè.

Với cơ sở dạy tiếng Anh, cần nối bài học với hoạt động ở đại học: Đọc một tài liệu rồi tóm tắt; nghe một bài giảng ngắn rồi ghi chú; viết một đoạn giải thích có dẫn chứng; thảo luận để cùng giải quyết vấn đề. Luyện thi vẫn cần, nhưng sau kỳ thi phải có đường đi tiếp.

Với trường đại học, công bố minh bạch là điều quan trọng. “Đào tạo bằng tiếng Anh” cần được giải thích bằng ngành, học phần, thời lượng và đối tượng cụ thể. Yêu cầu ngoại ngữ cần đi cùng thông tin về hỗ trợ người học. Cách công bố ấy giúp gia đình lựa chọn thực chất hơn.

Đại học là một chặng đường dài

Theo tôi, gia đình nên nhìn việc chuẩn bị đại học như một quá trình xây dựng năng lực nghề nghiệp. Điều cần đầu tư không chỉ là một hồ sơ trúng tuyển. Đó còn là năng lực học thật và khả năng tiếp tục học khi bước vào giảng đường.

Học IELTS để học đại học, vì thế, bắt đầu từ việc tìm hiểu ngôn ngữ giảng dạy của chương trình định chọn, rồi rèn cách đọc, nghe, viết và trao đổi để theo học chương trình ấy.