Ốc suối Khe Rỗ sống tự nhiên và bám vào những tảng đá, trong làn nước mát lành giữa rừng nguyên sinh. Ốc có vỏ màu xanh rêu hoặc đen, hình xoắn dài, khi ăn cảm nhận được vị ngọt thanh, dai giòn và có vị thơm đặc trưng. Chị Vi Thị Vỹ, đại diện Hợp tác xã Dịch vụ du lịch cộng đồng An Lạc chia sẻ: Đồng bào nơi đây thường chọn những con to để chế biến. Ốc bắt về được ngâm với nước vo gạo, thêm chút ớt bột để chúng nhả nhớt sạn và các tạp chất. Sau khi rửa sạch, ốc được chặt bỏ phần đuôi nhọn, đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và mất khá nhiều thời gian.

Ốc suối xào Khe Rỗ.

Đồng bào Tày, Nùng ở An Lạc thường xào ốc cùng mỡ và hành phi thơm, lần lượt nêm muối, mẻ, riềng, sả, ớt rồi đổ nước ngập ốc, đun thêm khoảng 15-20 phút cho chín và ngấm gia vị. Cũng theo chị Vỹ, bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng cho món ốc xào tại Khe Rỗ nằm ở loại mẻ làm từ gạo Bao thai, có vị chua dịu, thanh nhẹ, hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của ốc và thơm nồng của gia vị. Cách thưởng thức món ăn này cũng khá độc đáo, đồng bào tại An Lạc thường không dùng dụng cụ khêu mà hút nhẹ để lấy phần thịt bên trong. Cách ăn tưởng đơn giản nhưng không phải du khách nào cũng dễ dàng thực hiện ngay lần đầu.

Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên dòng suối nghe tiếng nước reo, thưởng thức bát ốc nghi ngút khói, nhâm nhi chén rượu men lá và nghe câu hát then, tiếng đàn tính là trải nghiệm thú vị. Cùng với cá suối, gà đồi, xôi ngũ sắc và các loại bánh truyền thống, ốc suối góp thêm hương vị độc đáo cho mâm cơm đãi khách ở Khe Rỗ. Món ăn mộc mạc ấy không chỉ hấp dẫn bởi vị ngon mà còn lưu giữ nét khéo léo, tinh tế trong văn hóa ẩm thực địa phương, đây cũng là một trong những yếu tố để hút du khách trở lại với núi rừng và đồng bào vùng cao.