Đen kết hợp Hiền VK, nhắn nhủ về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng

Trước đó, khi thực hiện MV Những em bé Mặt Trời, nam rapper nhận ra những nguy cơ mà trẻ nhỏ có thể đối mặt không chỉ xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa mà còn tồn tại ngay tại các thành phố, khi Internet ngày càng phổ biến. “Internet đã bao phủ đến tất cả mọi nơi và phát triển rất nhanh” - Đen chia sẻ. Đây cũng là một trong những lý do đưa Đen đến với câu chuyện về an toàn trực tuyến.

MV Không Một Mình sử dụng những bức tranh do gia đình họa sĩ Bình Trần tại Quảng Ninh sáng tạo làm chất liệu hình ảnh chủ đạo. Các tác phẩm tái hiện những khoảnh khắc quen thuộc như bữa cơm gia đình, trẻ em vui chơi hay tình thầy trò dưới mái trường. Hình ảnh các thành viên trong gia đình cùng tham gia sáng tạo cũng gợi mở về vai trò của sự kết nối và đồng hành trong việc bảo vệ trẻ nhỏ.

Là đại sứ chiến dịch Không Một Mình do Cục An ninh mạng triển khai, Đen đã có khoảng 1 năm rưỡi đồng hành và tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến. Thay vì chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, anh muốn sử dụng âm nhạc để đưa những kiến thức đã tiếp nhận đến gần hơn với công chúng.

Trong ca khúc, Đen lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, bắt đầu từ hình ảnh những đứa trẻ lớn lên cùng màn hình điện thoại, nơi có thể tiếp cận tri thức, giải trí và kết nối với nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau những tiện ích ấy cũng là các nguy cơ mà trẻ nhỏ chưa đủ kinh nghiệm để nhận diện, từ người lạ ẩn danh, hành vi dụ dỗ, đe dọa đến những yêu cầu giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô.

Dù đề cập đến vấn đề nhiều rủi ro, Không Một Mình không mang màu sắc nặng nề hay giáo điều. Đen sử dụng tiết tấu nhộn nhịp, những câu rap có vần điệu và hình ảnh đồng dao như “dung dăng dung dẻ”, “chi chi chành chành” để giúp nội dung dễ tiếp nhận hơn.

Đồng hành cùng anh là Hiền VK, người đảm nhận phần hát với chất giọng trong trẻo, chân phương. Lý giải về lựa chọn này, Đen cho biết Hiền VK vốn là một cô giáo, đồng thời đã có thời gian dài đồng hành cùng anh trong âm nhạc. Theo nam rapper, màu sắc giọng hát của cô phù hợp với tinh thần hồn nhiên mà ca khúc hướng đến.

Đáng chú ý, thông điệp của Không Một Mình không đặt toàn bộ trách nhiệm tự bảo vệ lên vai trẻ nhỏ. Đen cho rằng gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các em khi sử dụng Internet.

“Không thể nào giao cho trẻ em một cái điện thoại có thể làm được mọi thứ trên mạng. Những nguy cơ mà một đứa trẻ phải đối mặt trong ca khúc này cũng là những gì người lớn phải đề phòng” - Đen chia sẻ.

Với Đen, rap là chất liệu phù hợp để truyền tải những nội dung dễ trở nên khô khan nhờ khả năng khai thác hình ảnh, so sánh và chơi chữ. Nam rapper cũng cho biết các hoạt động cộng đồng giúp anh có thêm góc nhìn về những vấn đề trong xã hội, từ đó đưa những quan sát và trải nghiệm cá nhân vào sáng tác.