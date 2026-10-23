Đen kể chuyện trẻ em Tây Nguyên qua MV 'Những em bé mặt trời'

Sau 17 giờ ra mắt, MV “Những em bé mặt trời” đã có hơn 372 nghìn lượt xem.

MV ‘Những em bé mặt trời’ khắc họa tuổi thơ của những đứa trẻ giữa núi rừng, gắn với tình yêu gia đình và những ước mơ bình dị.

Ca khúc do Đen, Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, Long Nguyễn sản xuất. MV được ghi hình vào mùa hè, tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của trẻ em tại vùng đất đại ngàn qua góc nhìn trong trẻo, hồn nhiên.

Ý tưởng thực hiện ca khúc đến với Đen sau chuyến đi tham gia chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang hỗ trợ cộng đồng gợi cho nam rapper nhiều suy ngẫm về tuổi thơ và sự sẻ chia.

Hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng tại các ngôi làng để lại ấn tượng sâu đậm với Đen, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho tên gọi “Những em bé mặt trời”.

Trong ca khúc, tuổi thơ hiện lên qua những bước chân theo mẹ qua đồi, buổi đến lớp, tiếng cười giữa núi rừng. Xen giữa những hình ảnh hồn nhiên là bóng dáng người mẹ tảo tần, những nương rẫy và mong ước mùa màng thuận lợi, gia đình đủ đầy.

Qua tác phẩm, Đen muốn kể lại những gì mình chứng kiến bằng ngôn ngữ âm nhạc giản dị, đồng thời gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa. Theo anh, những em nhỏ dù có thể trải qua nhiều khó khăn vẫn giữ được sự hồn nhiên và sức sống, nhắc người lớn về tình yêu cuộc sống và giá trị của sự sẻ chia.

Trong sản phẩm này, Lynk Lee thể hiện phần điệp khúc, góp thêm sắc thái nhẹ nhàng cho ca khúc. Đây là lần tái hợp trong một MV chính thức của Lynk Lee và Đen kể từ “Nếu mình gần nhau” (2019). Pink Frog cũng tham gia sáng tác và thể hiện ca khúc.

Lynk Lee cho biết, ê-kíp đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để giữ cách diễn đạt tự nhiên, tránh nhìn trẻ em hoàn toàn từ góc độ người lớn mà tôn trọng thế giới riêng của các em.

Bên cạnh câu chuyện về tuổi thơ, MV còn giới thiệu cảnh sắc và con người Gia Lai. Đen mong khán giả có thêm sự quan tâm đến trẻ em và những người đang nỗ lực hỗ trợ cộng đồng, để các em có điều kiện lớn lên trong tình yêu thương và theo đuổi ước mơ.