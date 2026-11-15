Đến Huế, những nhóm khách nào được giảm đến 50% phí tham quan di tích?

Theo đó, thành phố giảm 50% phí tham quan đối với khách trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế.

Các tuyến được áp dụng gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay mới đến Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ.

Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Để được giảm phí, du khách phải thực tế sử dụng một trong các tuyến giao thông trên, có hoạt động tham quan du lịch tại Huế và có vé giấy hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận. Việc tham quan di tích phải thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng tuyến giao thông.

Đối với hai tuyến đường sắt, khách sử dụng một trong hai chiều đều được hưởng chính sách.

Khách MICE, du lịch y tế được giảm 30% phí tham quan

Ngoài nhóm khách sử dụng các tuyến giao thông mới, UBND TP Huế còn áp dụng mức giảm 30% phí tham quan đối với khách trong nước và quốc tế thuộc các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại thành phố.

Điều kiện là đoàn có tối thiểu 300 người, các thành viên lưu trú tại Huế ít nhất 1 đêm và có chương trình tham quan du lịch tại địa phương.

Đại Nội Huế là một trong những điểm áp dụng giảm phí vé tham quan. Ảnh: Chung Anh

Du khách phải có thông tin xác nhận việc tham dự chương trình, lưu trú và tham quan theo danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp, phối hợp xác nhận theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tham quan di tích phải trong vòng 7 ngày, tính từ ngày đầu tiên tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm.

Đối với du lịch y tế, thành phố giảm 30% phí tham quan cho khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng trên địa bàn.

Các cơ sở gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND TP Huế phê duyệt.

Để hưởng ưu đãi, khách phải có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do cơ sở y tế cung cấp xác nhận việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh; lưu trú thực tế tại Huế ít nhất 1 đêm và có hoạt động tham quan du lịch.

Việc tham quan di tích phải được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng.

Cả 3 chính sách giảm phí đều áp dụng tại các điểm tham quan gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Các chính sách giảm 50% phí tham quan đối với hai tuyến đường sắt và giảm 30% đối với khách MICE có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027.

Trong khi đó, chính sách giảm 50% đối với khách sử dụng các đường bay mới và giảm 30% đối với khách du lịch y tế được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; xây dựng quy trình xác nhận đối tượng, điều kiện hưởng chính sách, bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định.