Đoàn công tác khảo sát tại đền Hích.

Cử tri xã Văn Lăng kiến nghị 2 nhóm vấn đề, gồm khắc phục hư hỏng tại Di tích lịch sử đền Hích và giải quyết dứt điểm việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư tập trung trên địa bàn.

Qua khảo sát, Đoàn công tác ghi nhận các cấp, ngành và chính quyền địa phương đang tích cực giải quyết cả 2 nội dung.

Đối với kiến nghị khắc phục hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng tại đền Hích (di tích lịch sử cấp tỉnh) do ảnh hưởng của mưa bão, cơ quan chuyên môn đã phê duyệt Dự án xây dựng kè chống sạt trượt di tích và đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trình khởi công ngày 4/9/2026, đến nay khối lượng thực hiện đạt 17,78%. Bên cạnh đó, tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo đền Hích.

Dự án xây dựng kè chống sạt trượt Di tích đền Hích đang được triển khai thi công.

Đối với kiến nghị giải quyết dứt điểm việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư, lãnh đạo UBND xã Văn Lăng cho biết hiện chỉ còn 1 hộ tại Khu tái định cư Tam Va chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân do người đứng tên đã mất, cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý về thừa kế cho con và những người có quyền thừa kế. Địa phương đang tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Qua khảo sát, Đoàn công tác ghi nhận những chuyển biến trong giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với trường hợp còn vướng mắc; chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn cho di tích và quyền lợi hợp pháp của người dân.