Đến hết tháng 10, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Xã Vạn Ninh đạt hơn 224,9 tỷ đồng

Chiều 12-11, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Vạn Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách từ đầu năm 2026 đến nay và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh thực hiện giải ngân cho người dân của xã với số tiền gần 79 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 224,9 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,32%. Toàn xã hiện có 68 tổ tiết kiệm và vay vốn; qua đánh giá đến nay có 65 tổ xếp loại tốt (chiếm tỷ lệ 95,6%), 1 tổ xếp loại khá và 2 tổ xếp loại trung bình.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh giải ngân cho khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch số 3 (thôn Phú Cang 2).

Trong thời gian còn lại của năm 2026, xã Vạn Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến Nhân dân; các cơ quan, đơn vị phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn của Nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý vốn vay, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ vay trên địa bàn xã.