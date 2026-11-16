'Đến hẹn lại lên' trở lại trên sóng truyền hình Hà Nội

Ra đời năm 1974, “Đến hẹn lại lên” được xây dựng từ ý tưởng của một bộ phim tài liệu, kể về mối tình nhiều trắc trở giữa cô Nết (NSND Như Quỳnh) và liền anh Hai Chi (NSƯT Vũ Tự Lẫm), trong bối cảnh xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Tình yêu của đôi trai gái xứ Kinh Bắc nảy nở từ những làn điệu quan họ mượt mà, nhưng phải đối mặt với nhiều ngang trái bởi hoàn cảnh nghèo khó và sự áp bức của tầng lớp địa chủ. Bi kịch xảy ra khi Bình (Cao Khương), con trai một địa chủ trong vùng, tìm cách chiếm đoạt Nết, vu cáo Hai Chi và gây sức ép buộc gia đình cô phải gả con gái. Không chấp nhận cuộc hôn nhân bị sắp đặt, Nết quyết định bỏ trốn để tìm kiếm tự do và hạnh phúc.

"Đến hẹn lại lên" về chuyện tình trắc trở của cô Nết và anh Chi trước Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, đạo diễn Trần Vũ khéo léo đặt số phận cá nhân trong bối cảnh đấu tranh xã hội, làm nổi bật khát vọng tự do, hạnh phúc và tinh thần phản kháng trước những bất công.

Những làn điệu quan họ, phong tục, cảnh sắc làng quê Kinh Bắc cùng âm nhạc phim tạo nên không gian văn hóa đậm bản sắc, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của tác phẩm.

Đặc biệt, diễn xuất của NSND Như Quỳnh trong vai Nết được xem là một trong những điểm sáng của bộ phim. Với lối diễn tự nhiên, tinh tế và giàu cảm xúc, nữ nghệ sĩ khắc họa thành công hình ảnh người con gái dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng mạnh mẽ trước những biến cố nghiệt ngã của cuộc đời.

Nội dung phim khắc họa những nét văn hóa đặc sắc vùng Kinh Bắc. Ảnh: Chụp màn hình

“Đến hẹn lại lên” từng gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III năm 1975, tác phẩm giành Bông sen vàng dành cho phim truyện nhựa xuất sắc nhất.

NSND Như Quỳnh được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất; đạo diễn Trần Vũ và nhà quay phim cũng được vinh danh ở các hạng mục chuyên môn. Năm 1976, bộ phim tiếp tục giành giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc).

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ra đời, “Đến hẹn lại lên” vẫn giữ được giá trị nghệ thuật và sức lay động nhờ câu chuyện nhân văn, diễn xuất giàu chiều sâu cùng những hình ảnh đặc sắc về văn hóa quan họ.

Việc đưa tác phẩm trở lại trên sóng truyền hình Hà Nội là dịp để khán giả nhiều thế hệ thưởng thức một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt Nam, đồng thời thêm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Kinh Bắc.