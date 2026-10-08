Đến độ tuổi nào phụ nữ nên đi khám sàng lọc ung thư vú?

1. Sàng lọc giúp phát hiện sớm và điều trị ung thư vú hiệu quả

Tầm soát ung thư vú là hành động chủ động thăm khám khi cơ thể chưa có triệu chứng lâm sàng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Sàng lọc không chỉ giúp phát hiện sớm ung thư vú mà còn mang tính quyết định đến tiên lượng và chất lượng cuộc sống lâu dài của người bệnh.

Ung thư vú được phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị thành công và có nhiều lựa chọn điều trị tốt hơn cho người bệnh.

Khi được phát hiện ở giai đoạn khởi phát, tỷ lệ điều trị thành công ung thư vú đạt mức cao nhất. Việc chẩn đoán sớm giúp đội ngũ y bác sĩ áp dụng các phác đồ tối ưu, ít xâm lấn, giảm thiểu tổn hại cho cơ thể và tiết kiệm tối đa chi phí so với khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn.

Các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động khám sàng lọc ung thư vú. Phụ nữ nên duy trì thói quen tự kiểm tra vú định kỳ, khám chuyên khoa và thực hiện chụp nhũ ảnh thường xuyên nhằm phát hiện sớm ung thư vú.

Chụp nhũ ảnh phát hiện sớm ung thư vú. Ảnh minh hoạ AI

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, chụp nhũ ảnh là một xét nghiệm sàng lọc ở những phụ nữ không có triệu chứng và những phụ nữ có các triệu chứng có thể liên quan đến ung thư.

Chụp nhũ ảnh thường xuyên có thể giúp phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm, khi khả năng điều trị thành công cao nhất. Kết quả từ nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng, những phụ nữ chụp nhũ ảnh thường xuyên có nhiều khả năng phát hiện ung thư vú sớm hơn, ít có khả năng cần các phương pháp điều trị tích cực như phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú và hóa trị và có nhiều khả năng được chữa khỏi hơn.

2. Độ tuổi phụ nữ nên đi khám sàng lọc ung thư vú

Thời điểm bắt đầu tầm soát ung thư vú thường dựa trên mức độ nguy cơ của từng cá nhân. Từ 20 tuổi trở lên, mỗi phụ nữ có thể tự khám, kiểm tra vú của mình. Từ 40 tuổi, phụ nữ nên bắt đầu cân nhắc và làm quen với việc tầm soát bằng việc đi khám chuyên khoa và chụp nhũ ảnh.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi nên bắt đầu tầm soát bằng chụp nhũ ảnh. Phụ nữ từ 45 đến 54 tuổi nên chụp nhũ ảnh hằng năm. Phụ nữ từ 55 tuổi trở lên có thể chuyển sang chụp nhũ ảnh hai năm một lần hoặc có thể chọn tiếp tục chụp nhũ ảnh hằng năm.

Phụ nữ có nguy cơ cao (tiền sử gia đình mắc ung thư vú, mang gene đột biến BRCA1/BRCA2 hoặc từng xạ trị vùng ngực) nên bắt đầu chụp sớm hơn (thường từ 30 tuổi) và chụp hàng năm theo chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh tầm soát định kỳ, chị em cần chú ý phát hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư vú như: Sờ thấy khối bất thường ở vú; kích thước và dáng vú biến đổi bất thường; đau vú không theo chu kỳ kinh nguyệt; da vú dày, sần sùi, căng mọng hoặc đỏ; núm vú tụt vào trong, da quanh núm bong tróc, nứt nẻ hoặc viêm loét; có tiết dịch hoặc chảy máu...

Ngay khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm thăm khám và các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.