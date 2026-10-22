Đến địa đầu cực Nam, thêm yêu đất nước

Từ Ðất Mũi thiêng liêng đến Quảng trường Hùng Vương, nhà hát mang hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam, các điểm đến giúp học sinh khám phá về một Cà Mau giàu truyền thống, đậm đà bản sắc văn hoá. Qua không gian trưng bày và những câu chuyện về đồng đất, mùa màng, các em thêm yêu quê hương, đất nước, hiểu giá trị hạt gạo, trân trọng công sức của người nông dân.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Tân Phú tham quan nhà hát hình 3 chiếc nón lá khổng lồ tại phường Bạc Liêu.

Em Hồ Phương Nhi, Lớp 10A2, Trường Tiểu học - THCS - THPT Tân Phú, chia sẻ: “Sinh ra ở một thành phố hiện đại, chúng em cảm nhận được rất nhiều điều thú vị khi khám phá vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Em tự hào khi được đến Ðất Mũi. Những kiến thức về nền nông nghiệp truyền thống và hiện đại giúp em hiểu hơn giá trị của nghề nông, đồng thời biết ơn những giọt mồ hôi của người trồng lúa”.

Các em thích thú khi lần đầu được trải nghiệm làm bánh dân gian và trồng lúa.

Ðiểm nhấn của hành trình là cách truyền tải kiến thức sinh động, kết hợp tham quan, nghe thuyết minh với các hoạt động tương tác. Qua trò chơi tìm hiểu lịch sử, học hát bản “Dạ cổ hoài lang”, trải nghiệm làm bánh dân gian và trồng lúa, học sinh tiếp cận văn hoá địa phương bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi.

Các em học sinh tham quan, chụp ảnh tại Khu Du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu.

Bà Trương Hoàng Kim Ðức, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Tân Phú, cho biết: “Nhà trường chọn Cà Mau làm điểm đến vì đây là vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hội tụ nhiều sắc màu văn hoá mà học sinh cần tìm hiểu để hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nối dài hành trình khám phá Cà Mau, để các em thêm yêu đất nước mình”.

Những hiện vật về văn hoá Óc-Eo thu hút sự hiếu kỳ của các bạn trẻ.

Chuyến đi khép lại, nhưng những bài học từ thực tế sẽ còn theo các em. Qua mỗi điểm đến, tình yêu quê hương được vun đắp từ những điều cụ thể, gần gũi, niềm tự hào dân tộc được bồi dưỡng bằng chính trải nghiệm của tuổi trẻ. Hành trình này vừa đổi mới phương pháp giáo dục, vừa là sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động kết nối giữa thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và du lịch Cà Mau.