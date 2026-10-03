Đến đầu tháng 11-2026, Phường An Khê phấn đấu rà soát xong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026

Để chuẩn bị tốt cho công tác này, phường An Khê đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ Bí thư chi bộ, cán bộ tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và lực lượng tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn. Các đại biểu được quán triệt những chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác giảm nghèo; hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo. Phương pháp thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin và tổng hợp kết quả rà soát. Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ những nội dung mới trong công tác rà soát năm 2026, trong đó việc đánh giá, phân loại hộ dân được thực hiện theo các chuẩn nghèo đa chiều tương ứng, làm cơ sở đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2026 và triển khai chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Cán bộ cơ sở phường An Khê tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể cách lập danh sách hộ cần rà soát, nhận dạng hộ, thu thập thông tin về thu nhập, điều kiện sống và các nhu cầu xã hội cơ bản; cách ghi phiếu, chấm điểm, tổng hợp số liệu và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình điều tra tại cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc được trao đổi, giải đáp ngay tại buổi tập huấn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh kế, thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

PHƯƠNG KIẾM