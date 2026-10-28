Đến đảo Nami chiêm ngưỡng bản hòa sắc của mùa Thu Hàn Quốc

Đảo Nami, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng khi Thu về với những hàng cây ngân hạnh vàng rực, thủy sam chuyển sắc vàng nâu và lá phong điểm sắc đỏ. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách tản bộ dưới hàng cây thủy sam trên đảo Nami. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Khung cảnh sân vườn nhà truyền thống Hàn Quốc giữa khung cảnh mùa thu trên đảo Nami. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Tượng hai nhân vật chính trong bộ phim "Bản tình ca mùa Đông" trên đảo Nami, Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Du khách nghỉ chân dưới tán lá phong chuyển sắc đỏ. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Hàng cây thủy sam chuyển sắc vàng trên đảo Nami. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật giữa rừng cây Thủy Sam trên đảo Nami, Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc giữa khung cảnh mùa Thu trên đảo Nami. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Khung cảnh thiên nhiên yên bình trên đảo Nami, Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)