Đến Đà Nẵng để đón Giáng sinh và khoảnh khắc giao thừa rực rỡ

Khách quốc tế tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Biên tập viên Sarad Kuta, tác giả của bài đánh giá trên tạp chí Lonely Planet, đã chỉ ra rằng, khoảng thời gian giữa Giáng sinh và năm mới đôi khi mang lại cảm giác đặc biệt. Giai đoạn chuyển giao đầy thú vị này còn được gọi là "feral week" hay "Twixmas" lại là thời điểm lý tưởng để mỗi người lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Tác giả Sarad Kuta giải thích, nhiều người được nghỉ làm trong tuần này, văn phòng cũng chẳng còn ai và bạn gần như không phải lo lắng về các cuộc họp quan trọng hay những hạn chót công việc. Việc đi du lịch vào khoảng thời gian giữa hai kỳ lễ này giúp bạn tận dụng tối đa số ngày nghỉ phép của mình. Và sau chuỗi ngày bận rộn, hẳn rằng, bạn sẽ cần một khoảng nghỉ tĩnh lặng trước khi bắt tay vào thực hiện các mục tiêu cho năm mới.

Trên Tạp chí Lonely Planet, Đà Nẵng được mô tả như một điểm đến nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian biển, cảnh quan núi non, ẩm thực địa phương và các di sản UNESCO lân cận.

"Đà Nẵng, một thành phố thú vị, khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng núi non hùng vĩ, cùng bãi biển trải dài, hải sản tươi ngon với nhịp sống thư thái. Về địa lý, thành phố đầy quyến rũ này nằm trung gian giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đến lý tưởng cho một kỳ nghỉ bên bờ biển. Từ đây, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến ba di sản thế giới được UNESCO công nhận - một sự kết hợp hoàn hảo cho chuyến đi", biên tập viên Sarad Kuta nhận định trên tờ Lonely Planet.

Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp cho những kỳ nghỉ thư giãn bên bờ biển, với bãi biển đô thị trải dài gần 10km, trong đó nổi bật là bãi biển Mỹ Khê. Không chỉ sở hữu cảnh quan biển hấp dẫn, thành phố còn mang đến không gian nghỉ dưỡng thoải mái, cùng hệ thống nhà hàng, quán cà-phê và các dịch vụ du lịch ven biển đa dạng.

Bên cạnh trải nghiệm biển, ấn phẩm du lịch Lonely Planet cũng gợi ý du khách nên khám phá Sun World Bà Nà Hills - tổ hợp du lịch, vui chơi giải trí nổi bật với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu. Ngoài ra, dành thời gian tham quan bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng - nơi có tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m hướng ra biển.

Ẩm thực địa phương là một trong những điểm nhấn được Lonely Planet đề cập, với các món đặc sản như mì Quảng, bánh xèo và hải sản tươi sống. Thành phố này cũng có hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, từ khách sạn cao tầng sở hữu tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc Đà Nẵng xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến được Lonely Planet gợi ý cho kỳ nghỉ cuối năm tiếp tục cho thấy sức hút của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự kết hợp giữa tài nguyên biển, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng là những lợi thế giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, đặc biệt trong mùa du lịch lễ hội cuối năm.