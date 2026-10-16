Đến cơ sở cai nghiện ma túy đào tạo nghề cho học viên

Khóa học có gần 200 học viên tham gia, với 6 lớp và các nghề đào tạo gồm: Hàn; sửa chữa, lắp đặt máy điều hòa và Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Khóa học kéo dài 3 tháng, tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, giúp học viên có khả năng tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập sau khi hoàn thành chương trình.

Lễ khai giảng khóa đào tạo sơ cấp nghề cho học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, nhấn mạnh: Việc đào tạo nghề sẽ gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để học viên có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Nhà trường cam kết giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo. Đây không chỉ là mục tiêu của khóa học mà còn thể hiện định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, lấy cơ hội việc làm và sinh kế bền vững của người học làm trọng tâm. Việc triển khai khóa đào tạo này góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II trong đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo định hướng của Bộ Công an.

PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, phát biểu tại lễ khai giảng.

Cũng tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Việc đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy hiện nay được quy định tại Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc dạy nghề cho người cai nghiện đóng vai trò là giải pháp căn cơ giúp họ có sinh kế ổn định, thay đổi nhận thức và hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện khi trở về cộng đồng. Đó là “chiếc chìa khóa” mở ra cánh cửa khi họ được tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin tìm kiếm việc làm để tạo ra thu nhập cho bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

"Đào tạo các nghề phù hợp giúp người cai nghiện không bị bỡ ngỡ, có khả năng tự kiếm thu nhập ngay khi hoàn thành thời gian cai nghiện. Quá trình học nghề đi đôi với lao động trị liệu cải thiện sức khỏe thể chất, hình thành thói quen lao động chăm chỉ, rèn luyện tác phong kỷ luật và kiên trì”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh.