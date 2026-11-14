Đền, chùa Thanh Nhàn: Gìn giữ di sản, trao truyền bản sắc văn hóa xã Nội Bài

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Mai Quý

Không chỉ khoác lên diện mạo mới cho một địa chỉ văn hóa, tâm linh giàu truyền thống, công trình tu bổ, tôn tạo đền - chùa Thanh Nhàn còn gửi gắm mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Diện mạo mới cho di tích giàu giá trị lịch sử, văn hóa

Đền - chùa Thanh Nhàn là địa chỉ văn hóa, tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xã Nội Bài. Trong đó, đền Thanh Nhàn là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng cùng nhiều phong tục, tập quán được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền.

Trải qua thời gian, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu cần được tu bổ, tôn tạo nhằm bảo đảm điều kiện bảo tồn lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu đó, dự án tu bổ, tôn tạo đền - chùa Thanh Nhàn được HĐND và UBND huyện Sóc Sơn (trước đây) xem xét, phê duyệt chủ trương trong năm 2023; dự án được phê duyệt vào cuối 2024, với tổng mức đầu tư 52,3 tỷ đồng.

Các hạng mục chính của dự án gồm: Tu bổ Tam bảo; tôn tạo nhà Mẫu, tam quan, nhà bia, am hóa vàng và các hạng mục phụ trợ; tháo dỡ những công trình không phù hợp với khuôn viên di tích. Bên cạnh đó, dự án còn triển khai các giải pháp kỹ thuật như: Nhà bao che, phòng chống mối và phòng cháy, chữa cháy…

Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao công trình tu bổ đền, chùa Thanh Nhàn. Ảnh: Mai Quý

Việc triển khai đồng bộ các hạng mục không chỉ góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp, hoàn thiện cảnh quan kiến trúc mà còn hướng tới bảo tồn những giá trị nguyên gốc, giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian di tích. Công trình sau khi hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân và du khách đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh, đền - chùa Thanh Nhàn không đơn thuần là công trình kiến trúc, tín ngưỡng mà còn là nơi lưu giữ các lớp trầm tích lịch sử, giá trị văn hóa, tâm linh và ký ức cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Những nghi lễ, phong tục, sinh hoạt lễ hội cùng sự gắn bó của các dòng họ, các bậc cao niên và nhiều thế hệ người dân đã tạo nên sức sống riêng của di tích, góp phần làm nên bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Quý

“Việc hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn; nỗ lực của các đơn vị thực hiện và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Nam Hà bày tỏ.

Gắn bảo tồn di sản với lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam

Cùng với những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, lễ khánh thành công trình đền - chùa Thanh Nhàn càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Nội Bài Trần Thị Thanh Huế nhấn mạnh, xã đã phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hoạt động thiết thực, đưa văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND xã Nội Bài Trần Thị Thanh Huế phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mai Quý

Trong đó, địa phương chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Cùng với đó là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, xã Nội Bài xác định nhân dân phải thực sự là chủ thể trong gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục tốt đẹp và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Mai Quý

Sự kiện đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo người dân. Là gia đình có nhiều năm gắn bó với công việc tại đền - chùa Thanh Nhàn, bà Nguyễn Thị Duyên, người dân tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Nội Bài vui mừng cho biết, việc bảo tồn phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa của cha ông luôn là điều thiêng liêng, có ý nghĩa đối với mỗi gia đình. Lễ khánh thành được tổ chức gắn với hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam càng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Chung niềm tự hào, em Nguyễn Ngọc Chỉ Vy, học sinh lớp 12, Trường THPT Kim Anh (xã Nội Bài) cho biết, sự kiện giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa của quê hương, đất nước, qua đó thêm trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam.

Em Vy cho rằng, văn hóa truyền thống là những giá trị quý báu được các thế hệ cha ông dày công vun đắp, gìn giữ và trao truyền. Vì vậy, mỗi người trẻ cần có ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị đó bằng những hành động cụ thể. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, quảng bá nét đẹp truyền thống đến đông đảo người dân.

Quang cảnh đền Thanh Nhàn. Ảnh: Mai Quý

Trước niềm vui, hạnh phúc của người dân, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà chia sẻ, một công trình được khánh thành là niềm vui, niềm tự hào của hôm nay, nhưng trách nhiệm lâu dài là làm sao để di sản tiếp tục được gìn giữ, phát huy sức sống trong đời sống đương đại và trao truyền những giá trị cốt lõi cho các thế hệ mai sau.

Để thực hiện mục tiêu đó, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm công tác quản lý, sử dụng và bảo tồn di tích; giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian tín ngưỡng; thực hành nếp sống văn minh trong lễ hội và hoạt động tôn giáo; phát huy vai trò tự quản, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử.

Cùng với đó, xã Nội Bài chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tư liệu, quảng bá các di tích, địa chỉ văn hóa; huy động sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.