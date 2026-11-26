Hái cam tại vườn - trải nghiệm thú vị

Vườn cam Rốn tại tổ dân phố 68, phường Vân Sơn là nơi khởi đầu cho mô hình trồng cam Rốn và du lịch nông nghiệp ở Mộc Châu. Chủ nhân khu vườn - anh Hà Văn Chiến, người tiên phong trồng giống cam Rốn, chia sẻ: "Gia đình tôi trồng 350 cây cam Rốn đạt chuẩn VietGAP trên diện tích hơn 4.000m², và khoảng 400 cây đang cho bói vụ đầu. Năm ngoái, vườn thu hoạch được hơn 17 tấn quả, giá bán trung bình 60.000 - 80.000 đồng/kg. Năm nay, năng suất dự kiến đạt khoảng 15 - 18 tấn".

Vườn cam Rốn tại tổ dân phố 68, phường Vân Sơn đang thu hút khách du lịch khi đến cao nguyên Mộc Châu.

Nhận thấy tiềm năng từ du lịch trải nghiệm, từ năm 2022, anh Chiến mạnh dạn mở cửa vườn đón khách với giá 40.000 đồng/người. Du khách có thể dạo quanh vườn, tự tay hái cam, chụp ảnh check-in và thưởng thức cam tươi ngay tại chỗ.

"Có ngày cuối tuần, vườn đón hơn 1.000 khách. Du khách thích thú vì được tận tay hái cam chín mọng và cảm nhận hương vị tươi ngon tại vườn", anh Chiến nói.

Anh Hà Văn Chiến chăm sóc vườn cam của gia đình.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 1990, ở Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích thú khi trực tiếp tham quan vườn cam. Những cây cam sai trĩu quả, vàng óng đẹp mắt. Không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng, đây là trải nghiệm thú vị để gia đình vừa nghỉ dưỡng, vừa có những bức ảnh đẹp".

Còn chị Nguyễn Lan Anh (SN 1996, ở Phú Thọ) cho biết: "Tôi bất ngờ khi trải nghiệm hái cam tại vườn. Cam tươi, được thưởng thức tại chỗ và mua về làm quà cho người thân. Tôi nghĩ đây là một sản phẩm du lịch hấp dẫn, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến Mộc Châu".

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các sản phẩm chế biến từ cam Rốn như nước ép, mứt cam, rượu cam hay mua về làm quà.

Vườn cam vàng rực, sai trĩu quả, hương cam dìu dịu lan tỏa khiến nhiều người ví Mộc Châu mùa này như "thảo nguyên nắng mật".

Du khách chụp ảnh ở vườn cam nhà anh Chiến.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Ngày 26/11, chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Trương Hoa Bắc, Chủ tịch UBND phường Vân Sơn nói: Cam Rốn Mộc Châu có vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng, vỏ mỏng, mọng nước. Hiện trên địa bàn phường có hơn 30ha trồng cam Rốn, chủ yếu ở khu vực tổ dân phố 68 và Tiến Phong.

Để phát triển mô hình này thành hướng đi ổn định và lâu dài, chính quyền địa phương đang phối hợp với các hộ dân, HTX nhằm hoàn thiện hạ tầng du lịch và xây dựng thương hiệu "Cam Rốn Mộc Châu" trở thành sản phẩm đặc trưng của vùng cao nguyên.

Ông Bắc cho biết: "Địa phương khuyến khích các hộ dân gắn sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch. Cam Rốn, hồng giòn, dâu tây... là những cây trồng đặc trưng, nếu kết hợp tốt sẽ tạo thành chuỗi sản phẩm hấp dẫn du khách, nâng cao thu nhập cho người dân".

Mộc Châu đang từng bước hình thành các tuyến du lịch nông nghiệp sinh thái, kết nối giữa thung lũng mận Nà Ka, vùng trồng dâu tây ở bản Áng và các vườn cam Rốn tại phường Vân Sơn, Thảo Nguyên. Mỗi điểm đến không chỉ là nơi thưởng ngoạn cảnh quan, mà còn là câu chuyện về người nông dân cần mẫn vun trồng, tạo nên hoa trái ngọt lành.

Các hộ gia đình làm nông nghiệp đang kết hợp với du lịch trải nghiệm, phục vụ du khách.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, toàn khu vực Mộc Châu hiện có hơn 60ha cam Rốn, tập trung tại phường Vân Sơn, Thảo Nguyên và Mộc Sơn. Mùa cam bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 1 năm sau. Những triền đồi vàng óng xen sắc xanh của lá, trong làn sương bảng lảng, trở thành khung cảnh đặc trưng, thu hút đông đảo du khách đến khám phá cao nguyên mùa Đông.

Cam Rốn Mộc Châu được trồng theo hướng hữu cơ, sử dụng đạm thủy phân, phân vi sinh và chế phẩm sinh học. Nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm cam Rốn Mộc Châu đã đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường.

Không chỉ phát triển theo mô hình hộ gia đình, các hợp tác xã tại địa phương đang mở rộng quy mô, kết hợp sản xuất nông nghiệp với làm du lịch trải nghiệm. Hợp tác xã đặc sản Tây Bắc là một trong những đơn vị tiên phong, triển khai dự án "Cây cam của tôi" - mô hình sáng tạo kết nối du khách và người nông dân.

Anh Ngô Thành Đạo, Giám đốc hợp tác xã chia sẻ: "Với mô hình này, du khách có thể sở hữu một cây cam ngay tại trang trại, theo dõi quá trình chăm sóc và thu hoạch, sau đó nhận toàn bộ sản phẩm của cây trong mùa vụ. Đây là cách để người tiêu dùng hiểu hơn về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch và gắn bó với người trồng".

Hiện hợp tác xã hợp tác với 3 - 5 vườn cam trên địa bàn, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 10 - 12 tấn cam Rốn đạt chuẩn OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm tại thung lũng mận Nà Ka (phường Thảo Nguyên) - nơi mỗi mùa thu hút từ 2.000 - 4.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và hái quả.

Vườn cam thu hút khách đến với Mộc Châu.

Anh Đạo cho biết: "Chúng tôi đang hướng đến xây dựng chuỗi sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái. Du khách đến Mộc Châu, không chỉ tham quan vườn cam, mà còn được thu hoạch, chế biến và thưởng thức đặc sản tại chỗ. Đây là hướng đi bền vững, vừa tăng giá trị sản phẩm, vừa lan tỏa thương hiệu nông sản địa phương".