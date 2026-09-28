Đền bù đất gấp đôi, chỉ định thầu rút gọn cho 7 dự án đường sắt Thủ đô

Phối cảnh mô hình TOD tại depot Xuân Đỉnh thuộc Dự án metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng 7 dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là chính sách nâng mức đền bù thu hồi đất lên tối đa gấp hai lần so với quy định hiện hành đối với các dự án đường sắt này. Đồng thời, để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, thành phố sẽ ưu tiên sắp xếp nơi tạm cư cho những hộ gia đình phải bàn giao đất ở.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng, chính quyền cấp xã sẽ được giao làm chủ đầu tư công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các địa phương được phép tiến hành kiểm đếm, lập phương án bồi thường song song với quá trình chốt phương án hướng tuyến, thay vì phải chờ đợi tuần tự từng bước như trước đây.

Về khâu lựa chọn nhà đầu tư, Hà Nội đề xuất cơ chế chỉ định thầu rút gọn đối với nhà thầu chiến lược mà không cần đánh giá năng lực theo quy định đấu thầu hiện hành. Đổi lại, nhà thầu phải cam kết giảm giá tối thiểu 15% đối với dự án đường sắt địa phương và 10% đối với dự án đường sắt quốc gia. Các doanh nghiệp này cũng bắt buộc phải cam kết từ bỏ quyền khởi kiện, khiếu nại Nhà nước ra các cơ quan trọng tài hay tòa án quốc tế.

Rào cản về thời gian chuẩn bị cũng được tháo gỡ tối đa. Thành phố cho phép bỏ qua thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đường sắt địa phương. Chủ đầu tư và nhà thầu có thể khởi công công trình đồng thời với thủ tục quyết định đầu tư, sau đó có 12 tháng để hoàn thiện các điều kiện khởi công.

Để đảm bảo nguồn vốn khổng lồ, Hà Nội được phép ứng trước tối đa 50% dự toán ngân sách địa phương của năm sau cho các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch. Đồng thời, dự thảo khuyến khích các nhà thầu tiến hành thử nghiệm có kiểm soát để từng bước nội địa hóa công nghệ, tiến tới tự sản xuất máy đào hầm (TBM) và đoàn tàu.

Toàn bộ các cơ chế đặc biệt này sẽ được áp dụng cho 7 dự án trọng điểm, bao gồm 2 tuyến quốc gia và 5 tuyến đô thị. Hai dự án đường sắt quốc gia gồm tuyến cải dịch Hà Nội - TP HCM hiện hữu (đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi) và tuyến vành đai phía Đông (đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn). Hai tuyến này đã chính thức khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đối với 5 dự án đường sắt đô thị, danh mục bao gồm: tuyến số 1 (Thượng Phúc - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài); tuyến số 2 (sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương); tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An - sân bay Gia Bình); tuyến số 10 (Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Vĩnh Tuy - Đông Anh); và tuyến số 14 (Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm - Nghĩa Trụ). Theo dự thảo, 5 tuyến đường sắt huyết mạch này đã được khởi công từ tháng 6 và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2030.