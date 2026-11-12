Đến biên giới, thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho những nhân khẩu đặc biệt

Thực hiện Quyết định số 1835/QĐ-TTg ngày 23/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch của Bộ Công an, UBND TP Huế về tổng thể giải quyết các vấn đề hộ tịch, quốc tịch, đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho các nhóm nhân khẩu đặc biệt; Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa đến các xã biên giới A Lưới rà soát tổng thể, đánh giá toàn diện thực trạng các trường hợp thuộc diện “nhân khẩu đặc biệt” ở khu vực biên giới giáp nước bạn Lào.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế làm việc với lực lượng chức năng ở các xã biên giới A Lưới.

Qua đó, có giải pháp hướng dẫn Công an cấp xã phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND cùng cấp giải quyết các vấn đề hộ tịch, quốc tịch, đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho công dân là các nhân khẩu đặc biệt.

Nhân khẩu đặc biệt bao gồm các trường hợp di cư tự do, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ tùy thân... Đây là những đối tượng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và bảo hiểm.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế, tại các xã biên giới miền núi A Lưới, điều kiện địa lý phức tạp cùng với lịch sử di chuyển cư trú kéo theo không ít trường hợp còn vướng về thủ tục hộ tịch và thông tin nhân thân. Vì vậy, việc xử lý dứt điểm tình trạng này chính là hành động thiết thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về cư trú và cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho học sinh tiểu học biên giới tại các trường học.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế, công tác rà soát, thu thập thông tin và giải quyết giấy tờ cho các nhóm nhân khẩu đặc biệt phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an xã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nắm chắc từng hoàn cảnh để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào”.

Cũng trong dịp này, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế đã trực tiếp làm việc, nắm tình hình tại các Trường học liên cấp và phối hợp với Công an các xã A Lưới triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước lưu động cho học sinh ngay tại các trường học trên địa bàn.

Đối với những trường hợp trẻ em bị khuyết tật, Tổ công tác trực tiếp đến tận nơi cư trú để thu nhận hồ sơ, bảo đảm các em đều có cơ hội được cấp thẻ căn cước theo quy định.

Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, nhất là các em học sinh ở địa bàn miền núi, vùng xa, việc tổ chức thu nhận hồ sơ ngay tại trường học giúp phụ huynh giảm thời gian, công sức đi lại, đồng thời giúp các em được thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, đối với những trường hợp trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, Tổ công tác trực tiếp đến tận nơi cư trú để thu nhận hồ sơ, bảo đảm các em đều có cơ hội được cấp thẻ căn cước theo quy định.

Từ nay đến hết ngày 15/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã A Lưới tiếp tục triển khai các Tổ công tác lưu động tại các trường học và nơi cư trú với mục tiêu phấn đấu 100% công dân từ đủ 6 tuổi trở lên cư trú tại các xã A Lưới được cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an trong công tác cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng công dân số. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động.