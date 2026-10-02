Đèn báo dầu bật sáng, tài xế cần làm gì ngay?

Đèn báo dầu là một trong những cảnh báo quan trọng trên bảng đồng hồ ô tô. Khi biểu tượng hình bình dầu bật sáng, đặc biệt khi sáng liên tục trong lúc động cơ đang hoạt động, tài xế cần nhanh chóng giảm tốc độ, tìm vị trí an toàn để dừng xe và tắt máy.

Điều đáng lưu ý là đèn báo dầu thường liên quan đến áp suất dầu bôi trơn của động cơ, chứ không đơn thuần chỉ cảnh báo mức dầu thấp. Nguyên nhân có thể đến từ lượng dầu không đủ, rò rỉ dầu, bơm dầu gặp sự cố, bộ lọc dầu bị tắc hoặc các vấn đề khác trong hệ thống bôi trơn.

Không nên tiếp tục chạy xe khi đèn báo dầu sáng

Dầu động cơ có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát và hỗ trợ bảo vệ nhiều chi tiết chuyển động bên trong động cơ. Khi áp suất dầu không đủ, lớp dầu bôi trơn giữa các bề mặt kim loại có thể bị suy giảm, khiến ma sát và nhiệt sinh ra tăng nhanh.

Trong điều kiện này, việc tiếp tục vận hành xe có thể khiến các chi tiết như bạc trục, trục khuỷu, thanh truyền và các bộ phận chuyển động khác bị mài mòn hoặc quá nhiệt. Nếu tình trạng thiếu bôi trơn kéo dài, động cơ có thể bị bó máy hoặc hư hỏng nặng.

Đèn báo dầu là một trong những cảnh báo quan trọng trên bảng đồng hồ ô tô

Đặc biệt, không nên nghĩ rằng có thể chạy thêm vài kilomet để tìm gara nếu đèn báo dầu vẫn sáng. Với một số trường hợp, hư hỏng nghiêm trọng có thể xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn động cơ hoạt động trong tình trạng thiếu áp suất dầu.

Những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý

Trước hoặc cùng thời điểm đèn báo dầu xuất hiện, xe có thể phát sinh một số dấu hiệu bất thường như tiếng động cơ phát ra tiếng gõ hoặc tiếng ma sát, động cơ rung bất thường, giảm công suất, nhiệt độ động cơ tăng cao hoặc xuất hiện mùi khét.

Một số trường hợp còn có thể phát hiện dầu rò rỉ dưới gầm xe. Tuy nhiên, việc không xuất hiện những dấu hiệu trên cũng không đồng nghĩa hệ thống bôi trơn đang hoạt động bình thường.

Vì vậy, chủ xe nên hình thành thói quen kiểm tra mức dầu định kỳ, đặc biệt trước những hành trình dài hoặc đối với những phương tiện đã sử dụng trong thời gian dài. Việc kiểm tra cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, trong điều kiện xe đỗ trên bề mặt phù hợp và động cơ ở trạng thái thích hợp.

Không chỉ thay dầu đúng hạn

Thay dầu định kỳ là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ động cơ, nhưng không phải yếu tố duy nhất. Chủ xe cũng cần sử dụng đúng loại dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất và kiểm tra tình trạng rò rỉ, lọc dầu cũng như các bộ phận liên quan đến hệ thống bôi trơn.

Nếu mức dầu thường xuyên bị giảm nhanh, chủ xe không nên chỉ bổ sung dầu mà cần tìm nguyên nhân. Dầu có thể bị rò rỉ ra bên ngoài hoặc động cơ có thể đang tiêu thụ dầu bất thường.

Trong trường hợp đèn báo dầu bật sáng khi xe đang chạy, nguyên tắc quan trọng nhất là không tiếp tục vận hành động cơ khi chưa xác định được nguyên nhân. Sau khi dừng xe an toàn, tài xế có thể kiểm tra mức dầu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu mức dầu bình thường nhưng đèn cảnh báo vẫn sáng, cần đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra hệ thống bôi trơn.

Một cảnh báo nhỏ trên bảng đồng hồ có thể giúp chủ xe tránh một khoản chi phí sửa chữa rất lớn. Bởi vậy, khi đèn báo dầu sáng liên tục, xử lý sớm không chỉ giúp bảo vệ động cơ mà còn hạn chế nguy cơ xe gặp sự cố giữa đường.