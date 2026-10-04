Đèn ABS trên ô tô bật sáng, lái xe nên làm gì và có thể đi tiếp bao lâu?

Đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bật sáng trên bảng đồng hồ báo hiệu phanh ABS có thể không hoạt động đúng, tuy nhiên phanh xe vẫn còn hiệu quả. Lái xe cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đưa xe đi kiểm tra sớm để tránh rủi ro.

Hình minh họa đèn ABS trên ô tô. Ảnh: Yahoo

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp ngăn bánh xe bị khóa cứng khi phanh gấp, từ đó duy trì khả năng điều khiển và ổn định của xe. ABS hoạt động nhờ cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển điện tử, điều chỉnh lực phanh khoảng 15 lần mỗi giây để tránh hiện tượng khóa bánh.

Khi đèn ABS bật sáng màu vàng hoặc đỏ trong lúc lái xe, nghĩa là hệ thống ABS đang gặp sự cố và có thể không hoạt động chính xác. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xe mất phanh hoàn toàn. Người lái vẫn có thể phanh xe nhưng cần lưu ý rằng phanh sẽ không có sự hỗ trợ của ABS, dễ dẫn đến khóa bánh và mất kiểm soát nếu phanh gấp.

Trong tình huống đèn ABS sáng, tài xế nên giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt khi điều kiện đường trơn trượt như mưa, tuyết hoặc băng giá. Việc này giúp giảm nguy cơ tai nạn do mất kiểm soát phanh.

Nguyên nhân khiến đèn ABS bật sáng có thể do thiếu dầu phanh, lỗi dây điện, cảm biến tốc độ bánh xe hỏng, má phanh mòn hoặc cầu chì bị cháy. Ngoài ra, các bộ phận như trục bánh xe lỏng hoặc vòng bi bánh xe hư hỏng cũng có thể ảnh hưởng đến tín hiệu cảm biến và làm đèn ABS sáng.

Ngoài đèn ABS, trên bảng đồng hồ còn có đèn cảnh báo phanh màu đỏ. Nếu đèn phanh đỏ sáng lên sau khi khởi động xe, tài xế không nên tiếp tục lái mà cần kiểm tra ngay lập tức. Nếu đèn phanh đỏ bật cùng lúc với đèn ABS, tài xế nên dừng xe an toàn và gọi hỗ trợ vì có thể hệ thống phanh gặp sự cố nghiêm trọng.

Khi mang xe đi sửa chữa, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh, bao gồm má phanh, đĩa phanh, dầu phanh và cảm biến ABS. Việc bảo dưỡng phanh định kỳ rất quan trọng, thường được khuyến cáo mỗi 8.000 đến 11.000 km hoặc ít nhất hai lần một năm. Má phanh thường cần thay thế sau khoảng 48.000 đến 56.000 km tùy điều kiện sử dụng.

Việc duy trì hệ thống phanh trong tình trạng tốt không chỉ giúp đảm bảo an toàn khi lái xe mà còn tránh các chi phí sửa chữa lớn phát sinh do hư hỏng nghiêm trọng. Tài xế cần chú ý các dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời khi đèn cảnh báo ABS hoặc phanh sáng lên.