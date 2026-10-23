Đèn ABS báo lỗi, ô tô có thể không đạt kiểm định

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức phân loại đối với lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Bộ Xây dựng đề xuất đèn báo lỗi hệ thống ABS được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng, ô tô sẽ không đạt kiểm định nếu mắc lỗi này. (Ảnh minh họa).

Theo dự thảo, đèn báo lỗi hệ thống ABS được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD). Với lỗi này, phương tiện sẽ không đạt kiểm định, chủ xe phải khắc phục trước khi đưa xe đi kiểm định lại.

Trong khi đó, theo quy chuẩn hiện hành QCVN 122:2024/BGTVT, các đèn cảnh báo lỗi màu vàng trên bảng điều khiển, trong đó có đèn báo lỗi hệ thống ABS, được xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết không quan trọng (MiD). Vì vậy, ô tô vẫn có thể đạt kiểm định dù xuất hiện cảnh báo này.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đèn cảnh báo ABS màu vàng cho biết hệ thống chống bó cứng phanh đang gặp trục trặc. Khi phát hiện dấu hiệu này, chủ xe cần kiểm tra, sửa chữa kịp thời để bảo đảm an toàn khi vận hành.

Không chỉ đề xuất siết tiêu chí kiểm định đối với lỗi ABS, Bộ Xây dựng còn đề xuất mở rộng phạm vi phương tiện bắt buộc trang bị hệ thống này tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, thay thế QCVN 09:2024/BGTVT.

Cụ thể, dự thảo đề xuất yêu cầu trang bị phanh ABS đối với ô tô thuộc nhóm M và N, trừ các loại xe có từ năm trục trở lên.

Trong đó, nhóm M là ô tô chở người có từ bốn bánh trở lên, gồm các loại xe từ M1 (xe chở người có tối đa 9 chỗ ngồi, kể cả ghế lái) đến M3 (xe chở người có trên 9 chỗ ngồi và khối lượng toàn bộ xe lớn hơn 5 tấn).

Nhóm N là ô tô chở hàng, gồm các loại xe từ N1 có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn đến N3 có khối lượng toàn bộ lớn hơn 12 tấn.

Theo quy định hiện hành tại QCVN 09:2024/BGTVT, ô tô khách giường nằm là loại xe bắt buộc phải trang bị hệ thống ABS. Việc mở rộng phạm vi áp dụng, nếu được thông qua, sẽ góp phần nâng cao yêu cầu an toàn kỹ thuật đối với nhiều dòng xe đang lưu thông trên đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, phạm vi phương tiện bắt buộc trang bị ABS hiện nay chưa còn phù hợp với thực tiễn, trong bối cảnh hạ tầng đường bộ phát triển, tốc độ khai thác và mật độ phương tiện ngày càng tăng. Đồng thời, quy định cũng cần theo kịp xu hướng nâng cao an toàn phương tiện trên thế giới.

Thực tế, ABS đã trở thành một trong những trang bị an toàn cơ bản trên nhiều dòng ô tô, không chỉ giới hạn ở xe khách giường nằm.

Theo một kỹ thuật viên ô tô, hệ thống chống bó cứng phanh ABS có tác dụng hạn chế tình trạng bánh xe bị bó cứng khi người lái phanh gấp, qua đó giảm nguy cơ trượt bánh và giúp duy trì khả năng kiểm soát hướng lái. Hệ thống này góp phần giữ ổn định phương tiện trong những tình huống phanh khẩn cấp.

Đáng lưu ý, sự cố ABS còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cân bằng điện tử ESP trên những xe có liên kết giữa hai hệ thống. Điều này có khả năng làm tăng nguy cơ mất ổn định khi phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột.

Khi ABS gặp lỗi, hệ thống phanh thông thường trên xe vẫn có thể hoạt động. Tuy nhiên, khả năng chống bó cứng bánh xe có thể không còn được bảo đảm như thiết kế, khiến việc kiểm soát phương tiện trở nên khó khăn hơn trong những tình huống cần phanh khẩn cấp.

Đặc biệt, nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh cũng sáng, chủ xe cần dừng xe ngay khi bảo đảm an toàn, không tiếp tục di chuyển và gọi cứu hộ đưa phương tiện đến gara để kiểm tra, khắc phục.