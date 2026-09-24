Đến 24/9, tổng số lượng sách giáo khoa đã bảo đảm cung ứng đủ cho học sinh

NXBGDVN tiếp tục in bổ sung và cung ứng đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường.

Tối 24/9, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, theo thống kê của các địa phương, tổng nhu cầu SGK phục vụ năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản. Nhu cầu này không chỉ phục vụ trực tiếp học sinh mà còn bao gồm nhu cầu bổ sung cho thư viện nhà trường, thay thế sách mất, hư hỏng và chuẩn bị nguồn dự phòng trong quá trình tổ chức dạy học.

Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ (số 6402/BGD&ĐT-GDPT) đến 17 giờ ngày 20/9/2026, tổng nhu cầu SGK năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản; số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9/2026 xuống còn 776.259 bản; khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24/9/2026, tổng số lượng SGK đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 6402/BGD&ĐT-GDPT ngày 20/9/2026.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9/2026 khoảng 2.995.949 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của NXBGDVN và các nhà sách tại 34 tỉnh/thành phố. Đồng thời, có nguồn SGK bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT chỉ đạo NXBGDVN đảm bảo nguồn sách tại các đầu mối phát hành, đại lý, cửa hàng để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu phát sinh trong năm học, bao gồm nhu cầu mua bổ sung, SGK tập 2 và các nhu cầu thực tế khác.

Đối với nhu cầu phát sinh, NXBGDVN đã đảm bảo phân phối tại các cửa hàng, địa điểm cung ứng để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách. Đối với đơn đặt sách qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, NXBGDVN bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với việc triển khai bộ SGK thống nhất, việc thực hiện chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường học và thay đổi đầu mối quản lý đã làm thay đổi đáng kể phương thức xác định nhu cầu, phát hành và cung ứng SGK so với các năm học trước.

Bối cảnh mới tác động mạnh đến cung ứng SGK

Bộ GD&ĐT cho biết, việc xác định và đăng ký nhu cầu SGK chịu tác động rất lớn từ quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Sau sắp xếp, số lượng trường giảm khoảng 50,6%, làm thay đổi trên diện rộng hệ thống đầu mối đăng ký, xác nhận và tiếp nhận SGK. Nhiều trường không còn giữ nguyên tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và đầu mối đăng ký như các năm học trước; nhu cầu của các trường cũ phải được rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và tổng hợp lại theo đơn vị mới.

Trong khi đó, việc sắp xếp diễn ra trong thời điểm cao điểm chuẩn bị năm học, tập trung vào tháng 7 và tháng 8 năm 2026, nên khối lượng trường học chịu tác động đến công tác đăng ký, xác nhận nhu cầu là rất lớn, làm phát sinh thêm yêu cầu về thời gian, phương thức phối hợp và cập nhật dữ liệu nhu cầu SGK.

Phương thức phát hành, cung ứng SGK được thực hiện thông qua hệ thống của Công ty TNHH một thành viên NXBGDVN, các đơn vị phát hành, phân phối và sự phối hợp của các địa phương. Với nhu cầu phân bố rộng, khác nhau theo từng địa bàn, trường học và đầu sách, phương thức cung ứng đòi hỏi phải đồng thời thực hiện dự báo nhu cầu, tổ chức in, quản lý tồn kho, phân phối, điều chuyển giữa các địa bàn và in bổ sung khi nhu cầu thực tế phát sinh.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu cung ứng SGK không chỉ là bảo đảm đủ sách cho học sinh mà còn phải bảo đảm khả năng cung ứng linh hoạt, kịp thời tại từng địa bàn, từng trường, từng đầu sách; đồng thời có nguồn sách cho thư viện và dự phòng để xử lý trường hợp mất, hư hỏng SGK, thiên tai, lũ lụt và các tình huống bất khả kháng khác.

Phân tích nguyên nhân thiếu SGK đầu năm học 2026-2026, Bộ GD&ĐT cho rằng, năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của NXBGDVN chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của phương thức cung ứng SGK trong bối cảnh mới.

Việc quản lý sản xuất, tồn kho, phát hành, phân phối và điều phối chưa đủ linh hoạt để kịp thời đáp ứng biến động nhu cầu trong giai đoạn cao điểm trước khai giảng, nhất là đối với các đầu sách và địa bàn phát sinh nhu cầu bổ sung.

Công tác phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin giữa các bên có thời điểm chưa kịp thời, chưa đồng bộ; dữ liệu về nhu cầu của cơ sở giáo dục, địa phương chưa được kết nối đầy đủ, thường xuyên với dữ liệu về sản xuất, tồn kho, phát hành và phân phối của NXBGDVN, làm hạn chế khả năng dự báo, điều phối và chủ động nguồn cung.

Đồng thời, một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, xác nhận và báo cáo nhu cầu thực tế, mặc dù Bộ GD&ĐT đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc; do đó, tại một số thời điểm, số liệu nhu cầu chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng đến việc chủ động sản xuất, điều phối và cung ứng.

Mặt khác, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức năm học tiếp tục phát sinh nhu cầu bổ sung cho thư viện, thay thế sách mất, hư hỏng, dự phòng và các trường hợp thay đổi địa bàn học tập. Vì vậy, phương thức cung ứng cần được chuyển theo hướng xác định đúng nhu cầu, cung ứng linh hoạt, có nguồn dự phòng và khả năng bổ sung kịp thời.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Bộ GD&ĐT chủ động thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo đảm SGK

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ GD&ĐT đã chủ động thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm SGK từ sớm để chuẩn bị năm học 2026-2027, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, xác định nhu cầu, chủ động phối hợp tổ chức đăng ký, tiếp nhận và cung ứng SGK; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm đủ SGK cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Bộ GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc hằng ngày, trong đó yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, xác nhận chính xác nhu cầu SGK đến từng cơ sở giáo dục, lớp học, môn học, tên sách; yêu cầu NXBGDVN cập nhật tiến độ cung ứng, chủ động sản xuất, phát hành, điều phối và xử lý ngay tình trạng thiếu SGK tại từng địa bàn, từng đầu sách; giao một đơn vị của Bộ GD&ĐT làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp số liệu, thông tin, phản ánh; phối hợp điều phối, đôn đốc và tham mưu Lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ GD&ĐT đồng thời đã chỉ đạo NXBGDVN và các địa phương huy động, khai thác tối đa nguồn SGK hiện có; ưu tiên điều chuyển từ nơi còn nguồn sang nơi thiếu; tận dụng SGK tại các cơ sở giáo dục, thư viện, tổ chức luân chuyển và sử dụng lại sách còn phù hợp. Cùng với đó, chỉ đạo NXBGDVN đẩy nhanh in bổ sung các đầu sách còn thiếu, chuẩn bị nguồn SGK dự phòng để bổ sung cho thư viện, thay thế sách bị mất, hư hỏng và chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, các tình huống bất khả kháng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu NXBGDVN khẩn trương lựa chọn cơ sở in đủ năng lực theo quy định của pháp luật về đấu thầu (đối với các gói thầu cấp bách); rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; xây dựng dự toán, xác định giá gói thầu, tổ chức thương thảo và thống nhất phương án sản xuất, hoàn thiện, vận chuyển, phát hành SGK. Ngày 21/9/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 6444/BGD&ĐT-VP đề nghị cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản, cơ sở in và các đơn vị liên quan phối hợp, ưu tiên bố trí máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực và năng lực sản xuất để hỗ trợ in, hoàn thiện SGK, bảo đảm tiến độ cung ứng.

Trong thời gian chờ cung ứng đầy đủ SGK bản in, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cung cấp bản điện tử (PDF) của SGK; hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục hỗ trợ học sinh khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Việc sử dụng SGK điện tử được thực hiện như giải pháp hỗ trợ tạm thời, song song với điều phối, in bổ sung và cung ứng SGK bản in.

Bộ GD&ĐT cũng phân công đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT phối hợp rà soát, đối soát số liệu, tham mưu các nội dung liên quan đến tổ chức in và thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với NXBGDVN theo phân công; thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2026.

Văn phòng chủ trì công tác thông tin, truyền thông, bảo đảm thông tin về tình hình cung ứng SGK chính xác, khách quan, thống nhất, kịp thời. NXBGDVN chịu trách nhiệm tổ chức điều chuyển, cung ứng, in bổ sung và ưu tiên nguồn lực cho các địa phương còn thiếu SGK.

Giải pháp tổng thể thời gian tới

Về giải pháp tổng thể thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với SGK, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ SGK được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng.

Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng SGK trên nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối từ xác định nhu cầu, sản xuất, tồn kho, phát hành, điều phối đến cung ứng; thiết lập cơ chế dự báo, cảnh báo sớm và điều phối kịp thời, kết hợp nguồn lực tập trung với cung ứng tại chỗ và hình thành nguồn SGK dự phòng tại địa phương, cơ sở giáo dục. Qua đó, chuyển từ xử lý thiếu sách phát sinh sang quản trị chủ động chuỗi cung ứng, bảo đảm SGK đủ, đúng nhu cầu, kịp thời, ổn định và linh hoạt.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế cung ứng theo hướng chủ động nguồn cung, linh hoạt phương thức phát hành, tăng khả năng cung ứng tại chỗ, có nguồn dự phòng, bảo đảm ổn định, lâu dài và đáp ứng đầy đủ quyền học tập của học sinh.

Trong báo cáo, Bộ GD&ĐT khẳng định nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thiếu SGK và sẽ tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.