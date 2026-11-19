Đến 2030, ít nhất 80% lãnh đạo và 90% công chức chuyên môn về phát triển đô thị được bồi dưỡng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý phát triển đô thị chuyên nghiệp, có kiến thức số và khả năng đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Bốn nhóm cán bộ, công chức được bồi dưỡng

Theo Chương trình, giai đoạn 2026 - 2030, việc bồi dưỡng tập trung vào 4 nhóm đối tượng thuộc cơ quan quản lý cấp tỉnh và chính quyền cơ sở.

Nhóm thứ nhất gồm lãnh đạo các sở, ngành và phòng, ban chuyên môn cấp tỉnh có nhiệm vụ liên quan đến quản lý phát triển đô thị, như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nếu có), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ. Mục tiêu là ít nhất 80% lãnh đạo thuộc nhóm này được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Nhóm thứ hai là công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan cấp tỉnh phụ trách quản lý phát triển đô thị và lĩnh vực liên quan, với mục tiêu ít nhất 90% được bồi dưỡng.

Ở cấp cơ sở, Chương trình đặt mục tiêu bồi dưỡng ít nhất 80% lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND tại các phường, xã và đặc khu dự kiến hình thành đô thị.

Đối với nhóm công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến phát triển đô thị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại những địa bàn này, tỷ lệ được bồi dưỡng phải đạt ít nhất 90%.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tổng thể, hằng năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc tổ chức bồi dưỡng được ưu tiên theo từng địa bàn, nhóm chuyên đề và vị trí việc làm, tập trung vào những lĩnh vực, đối tượng cần sớm hoàn thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Tối thiểu 60% thời lượng dành cho thực hành

Một điểm đáng chú ý của Chương trình là yêu cầu các chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải dành tối thiểu 60% thời lượng cho thực hành, thảo luận tình huống thực tế và xử lý vụ việc.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo ba cấp độ gồm cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm cán bộ, công chức, trình độ phát triển đô thị và điều kiện thực tế của địa phương.

Các chuyên đề tập trung vào quy hoạch đô thị và nông thôn; quản lý các mô hình đô thị đa trung tâm, đô thị xanh, đô thị phát thải carbon thấp, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng kỹ thuật xanh, thông minh và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Chương trình cũng chú trọng các lĩnh vực mới như phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), hạ tầng logistics, không gian ngầm, không gian tầm thấp và quản lý các mô hình đô thị đặc thù tại khu vực ven biển, miền núi, khu kinh tế, khu thương mại tự do.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức sẽ được tăng cường kiến thức về ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thông tin công trình (BIM), trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số đô thị và các hệ thống giám sát, điều hành thông minh.

Việc ứng dụng dữ liệu trong quản lý, quy hoạch và vận hành đô thị được xác định là một trong những nội dung quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh các lớp đào tạo trực tiếp, Chương trình đặt ra nhiệm vụ xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung trên toàn quốc, phát triển video hướng dẫn nghiệp vụ và cập nhật tài liệu trên hệ thống quản lý học tập điện tử.

Các lớp bồi dưỡng thí điểm sẽ được tổ chức nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách của địa phương, đồng thời làm cơ sở hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo.

Trong giai đoạn 2031 - 2035, toàn bộ hệ thống chương trình, tài liệu và học liệu bồi dưỡng sẽ được đánh giá, cập nhật, nâng cấp. Định hướng đến năm 2045, hoạt động bồi dưỡng được duy trì thường xuyên hằng năm, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.