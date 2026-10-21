Dembele và loạt sao PSG chấn thương sau trận thắng Barcelona

"Ba ca chấn thương là điều tồi tệ nhất trong trận đấu hôm nay", HLV Luis Enrique thừa nhận sau chiến thắng trên sân Parc des Princes trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Các cầu thủ PSG chấn thương khiến phải rời sân bất đắc dĩ gồm Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos. “Chúng tôi đang chờ đánh giá tình trạng chấn thương của họ”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lo lắng.

Tiền đạo Dembele gặp vấn đề khi trận đấu mới trôi qua 19 phút. Trong pha tăng tốc bên cánh trái, đương kim Quả bóng Vàng bất ngờ khựng lại, ôm sau đùi trái rồi ra hiệu xin thay người. Chân sút 29 tuổi không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Ferran Torres ở phút 20.

Tiền đạo Ousmane Dembele có dấu hiệu đau đùi trái phải rời sân ở phút 20 trận PSG thắng Barcelona 4-2 tại Champions League hôm 21/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Chấn thương của Dembele càng khiến PSG lo lắng bởi cầu thủ người Pháp từng nhiều lần gián đoạn sự nghiệp vì vấn đề thể lực. HLV Enrique đã chủ động quản lý thời gian thi đấu của anh, thậm chí cho nghỉ 2 trận Ligue 1 từ đầu mùa, nhưng vẫn không tránh được sự cố trong cuộc đối đầu Barcelona.

Đáng tiếc cho cá nhân Dembele khi anh bước vào trận đấu với phong độ rất cao, ghi bàn ở 6 trận liên tiếp tại Champions League. Anh chỉ còn cách 1 trận để san bằng kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại đấu trường này của PSG, do Edinson Cavani thiết lập qua 2 mùa 2016-2017 và 2017-2018.

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, PSG tiếp tục chịu tổn thất kép. Phút 59, Kvaratskhelia và đội trưởng Marquinhos đều phải rời sân vì chấn thương.

Tiền đạo Kvaratskhelia tiếp đất không thuận lợi sau pha lùi về truy cản Xavi Espart, khiến bàn chân phải bị đau. Ngôi sao người Georgia phải nhờ nhân viên y tế dìu ra ngoài vì gặp khó khăn trong việc tự di chuyển.

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia cũng phải rời sân ở phút 59 trận PSG thắng Barcelona 4-2 tại Champions League hôm 21/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Alamy

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Marquinhos bị đau cơ, sau khi từng có dấu hiệu không đạt thể trạng tốt nhất trước trận.

Việc mất cùng lúc 2 cầu thủ quan trọng ở hàng công và hàng thủ khiến HLV Enrique phải điều chỉnh nhân sự ngay trong giai đoạn căng thẳng của trận đấu.

Đáng nói, PSG còn không có hậu vệ trái Nuno Mendes vì chấn thương đùi từ trước cuộc tiếp đón Barcelona.

Dù liên tục mất người, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha và Fabian Ruiz.

Đội khách Barcelona có 2 lần gỡ hòa do công Xavi Espart và Lamine Yamal, trước khi nhận 2 bàn thua ở phút 81 và 86.

Kết quả giúp PSG toàn thắng 3 lượt đầu Champions League, giành 9 điểm và chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của Barcelona từ đầu mùa. Tuy nhiên, thành tích ấy không thể khiến HLV Enrique yên tâm về lực lượng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

"Tôi không phải bác sĩ", ông Enrique nói khi được hỏi thêm về tình trạng các học trò.

Trong nỗi lo về lực lượng, PSG chuẩn bị tiếp Lyon ở Ligue 1 lúc 2h45 ngày 26/10 (giờ Hà Nội).