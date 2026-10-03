Đêm và sáng 4/10 có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Đêm và sáng 4/10/2026 có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 5 - 7/10/2026: Ngày 5/10 đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Ngày 6, 7/10: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở.