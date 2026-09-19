Đem Trung thu đến với thiếu nhi khu vực biên giới biển

Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh...

Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề về Trung thu, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng; tham gia trò chơi, đố vui và xem múa Lân - Sư - Rồng.

Các cháu thiếu nhi thích thú với màn múa Lân - Sư - Rồng tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng tổ chức các hoạt động Trung thu cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động nhằm tạo điều kiện để các em được vui chơi, phá cỗ, rước đèn, tham gia các trò chơi và tìm hiểu những câu chuyện về Trung thu; qua đó động viên các em chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện và trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà cho các thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Mỗi suất gồm quà trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

Mang Trung thu đến với trẻ em khu vực biên giới biển.

Em Bùi Quốc An, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, chia sẻ em và các bạn rất vui khi được tham gia các hoạt động Trung thu do Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức. Đây là dịp để các em có thêm niềm vui, giao lưu và tham gia những hoạt động bổ ích. Em cho biết sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt, làm nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp trên địa bàn xã Long Sơn đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình cho thiếu nhi.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” góp phần tạo không khí vui tươi cho thiếu nhi khu vực biên giới biển, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các lực lượng, chính quyền địa phương và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.