Đêm Trung thu đầu tiên tại Trường Văn hóa Công an nhân dân VI

Đây là một đêm hội đặc biệt, bởi đối với học sinh, đây là mùa Trung thu đầu tiên các em được đón dưới mái trường Văn hóa Công an nhân dân VI.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm sắc màu tuổi thơ. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa cùng hình ảnh chị Hằng, chú Cuội và ánh trăng tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, vui tươi và đầy ý nghĩa.

Các tiết mục văn nghệ sôi động, mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho đêm Trung thu.

Với chủ đề “Ánh trăng bên những mầm xanh”, chương trình gửi gắm thông điệp về sự chăm lo, vun đắp cho những mầm xanh đang từng ngày trưởng thành. Dưới mái trường Văn hóa Công an nhân dân, các em không chỉ được trang bị kiến thức văn hóa mà còn được giáo dục về truyền thống, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Những món quà yêu thương, những trò chơi rộn ràng làm nên một đêm Trung thu đáng nhớ.

Tại chương trình, phường Thái Hòa, các phòng, ban Công an tỉnh, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An cùng một số doanh nghiệp trao những phần quà ý nghĩa tặng nhà trường và học sinh.

Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các môn học qua đợt khảo sát chất lượng đầu năm học.

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các môn học qua đợt khảo sát chất lượng đầu năm học. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần học tập của các em, đồng thời tạo động lực để học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong năm học đầu tiên tại Trường Văn hóa CAND VI.