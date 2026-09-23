Đêm Trung thu đặc biệt nơi vùng biên Yên Khương

Tối 22/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 đã mang đến một đêm hội đặc biệt cho những em nhỏ nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Với thông điệp “Một vầng trăng - Ngàn ước mơ”, đêm Trung thu không chỉ có ánh trăng, tiếng trống hội và những món quà, mà còn là dịp để các em được vui chơi, được sẻ chia và cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm của cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng, học sinh Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Những tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và những tài năng nhí đã mang đến tiếng cười và niềm vui cho các em.

Những tiết mục văn nghệ mang đến nhiều tiếng cười và niềm vui cho các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Đặc biệt, màn giao lưu của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đã khiến sân trường vùng biên trở nên náo nhiệt hơn. Những tiếng cười trong trẻo của các em tạo nên một đêm Trung thu ấm áp và đáng nhớ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, tỉnh luôn xác định chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; trong đó, trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới luôn được quan tâm, ưu tiên bằng những chính sách thiết thực.

Đêm hội năm nay được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, một trong những công trình được triển khai theo chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Từ mái trường mới, các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành. Và trong đêm Trung thu này, các em lại có thêm một kỷ niệm đẹp trên hành trình lớn lên của mình. Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc là “Cây Ước mơ”.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long giao lưu, mang tiếng cười đến với các em học sinh vùng biên Yên Khương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Những quả hồng được trao cho các em từ trước đó đã trở thành nơi gửi gắm những ước mơ rất đỗi hồn nhiên. Có em mong sau này trở thành cô giáo, bác sĩ, chú bộ đội, chú công an. Có em chỉ mong gia đình luôn bình an, cuộc sống bớt khó khăn và mình có thêm điều kiện học tập.

Những ước mơ ấy được kể lại qua câu chuyện “Chiếc đèn của Mây” và “Ước mơ hồng”, để rồi từ những mong ước giản dị, sự sẻ chia đã được trao đi bằng những món quà cụ thể.

Em Lương Ánh Nguyệt được tặng một bộ bàn ghế học tập. Em Ngân Bảo Hân được tặng một chiếc máy tính bảng để hỗ trợ việc học, phát triển năng khiếu và có thể kết nối với mẹ qua những cuộc gọi video.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập và rèn luyện.

Hơn 1.000 phần quà Trung thu cũng được trao tới các em học sinh. Cùng với đó, các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp nhiều em nhỏ có thêm điều kiện học tập và biến những ước mơ nhỏ bé thành hiện thực.

Không chỉ là một đêm hội dành cho thiếu nhi, chương trình còn cho thấy sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng đối với trẻ em nơi biên giới.

Ở Yên Khương, nơi những bản làng còn cách xa trung tâm, một đêm Trung thu đủ đầy có thể trở thành ký ức mà các em nhớ mãi. Và hơn cả những món quà được trao, điều ở lại chính là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường.