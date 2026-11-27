Tiết mục chào mừng của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

Tối 26.11, tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm trăng hội ngộ”, kết hợp Hát bội, Đờn ca tài tử và các hình thức trình diễn, trải nghiệm văn hóa trong không gian di sản.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức “Vọng nguyệt tri ân”, kết hợp thắp đèn tri ân, tiếng hát, tiếng đờn và ba hồi trống khai hội, thể hiện sự tưởng nhớ các bậc tiền nhân, những thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ, trao truyền nghệ thuật truyền thống.

Phần biểu diễn được chia thành ba hồi. Hồi I – “Xuôi dòng phương Nam” tái hiện không gian văn hóa đình làng qua các tiết mục múa “Xuôi dòng phương Nam”, “Nghinh sắc – Xây chầu đại bội” và “Hội đình”. Hồi II – “Đêm trăng Dạ cổ” giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử qua các bài bản, ca ra bộ, “Dạ cổ hoài lang” cùng những giai điệu mang đậm sắc thái Nam Bộ.

Hồi III – “Dòng chảy không dứt” tập trung vào khả năng tiếp nối, sáng tạo của nghệ thuật truyền thống với các tiết mục vọng cổ, chương trình tổng hợp “Đờn ca tài tử – Dòng chảy trăm năm” và “Việt Nam tinh hoa”.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động “Hội tri âm – Vũ hội khăn rằn dưới trăng” với tiết mục “Lý Bông dừa” tạo không gian giao lưu giữa nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả. Hình ảnh chiếc khăn rằn được sử dụng xuyên suốt, gợi nét gần gũi, nghĩa tình trong văn hóa Nam Bộ.

Trước chương trình chính, không gian trải nghiệm “Bước qua miền ký ức” được bố trí với các tiểu cảnh bến nước, xuồng ba lá, ghe bầu, cầu tre, xe ngựa, sân đình và hình ảnh Sài Gòn xưa. Khán giả có dịp gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống, trải nghiệm nhịp song lang, điệu lý Nam Bộ và thực hành vẽ mặt nạ Hát bội...

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức chương trình tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong không gian kiến trúc lịch sử, tạo sự giao thoa giữa di sản đô thị và các loại hình nghệ thuật dân tộc.

Một số hình ảnh của chương trình “Đêm trăng hội ngộ”: