Tối 24-11, tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu), chương trình trải nghiệm bảo tàng đêm với chủ đề “Đêm trăm đèn” thu hút người dân, du khách đến tham quan, khám phá không gian di sản trong một diện mạo khác biệt.

Đông đảo người dân, du khách lấp đầy không gian bảo tàng Đà Nẵng trong đêm trải nghiệm đặc biệt

Du khách quốc tế hòa mình vào dòng người tham quan, trải nghiệm không gian Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa miễn phí đón khách nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Chương trình do Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức. Đây là hoạt động trải nghiệm thí điểm, hướng đến thử nghiệm mô hình bảo tàng đêm tại Đà Nẵng, mở rộng cách tiếp cận di sản thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật đương đại và các hình thức tương tác.

Bên ngoài bảo tàng là sắc màu phố Hội với các hoạt động check-in “Góc phố lên đèn”, workshop “Họa sắc lên đèn”, trò chơi “Lật mở phố đêm”, không gian ẩm thực và gian hàng lưu niệm.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lồng đèn Hội An, không gian sự kiện được thiết kế thành khu vực với những trải nghiệm nối tiếp nhau

Các em nhỏ thích thú tự tay dùng cọ tô màu lên những chiếc lồng đèn truyền thống dưới sự đồng hành của phụ huynh

Khoảnh khắc ấm áp của phụ huynh và em nhỏ cùng sáng tạo họa tiết trên lồng đèn

Bên trong bảo tàng, khách tham quan được khám phá nghệ thuật trình chiếu 3D Mapping “Dấu sáng phố Hội”, không gian sắp đặt “Trăm đèn trong đêm” và hoạt động vẽ lồng đèn số “Đèn mình lên phố”.

Tại đây, những nét vẽ và lời nhắn của người tham gia được số hóa, đưa lên màn hình LED, tạo nên không gian tương tác giữa công chúng với nghệ thuật và công nghệ.

Khu vực 3D Mapping “Dấu sáng phố Hội” thu hút đông khách tham quan dừng chân chiêm ngưỡng những thước phim ánh sáng tái hiện việc chế tác lồng đèn truyền thống

Đông đảo gia đình và du khách quốc tế hào hứng tô màu, vẽ họa tiết lên mẫu giấy tại khu trải nghiệm “Đèn mình lên phố” - bước chuẩn bị để số hóa những chiếc lồng đèn cá nhân lên màn hình LED lớn

Khu Vẽ lồng đèn số “Đèn mình lên phố” - nơi hình ảnh phố cổ về đêm cùng những chiếc đèn lồng được số hóa rực rỡ trên màn hình LED khổ lớn, mang đến góc tiếp cận di sản mới mẻ bằng công nghệ thị giác

Người dân, du khách quốc tế hào hứng dùng điện thoại ghi lại những khung hình lung linh của ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt tại sự kiện

Em nhỏ thích thú tương tác tại khu Vẽ lồng đèn số “Đèn mình lên phố”

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ, “Đêm trăm đèn” còn thể hiện tinh thần sáng tạo của người trẻ trong hành trình kết nối di sản với đời sống đương đại.

Du khách quốc tế thích thú trò chuyện, tìm hiểu về chuỗi hoạt động văn hóa trong đêm trải nghiệm