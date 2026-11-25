'Đêm trăm đèn' thắp sáng không gian di sản Đà Nẵng
Hàng trăm chiếc đèn lồng, những màn trình chiếu 3D Mapping cùng các hoạt động tương tác nghệ thuật đã mang đến diện mạo mới cho Bảo tàng Đà Nẵng trong chương trình trải nghiệm “Đêm trăm đèn”, tối 24-11.
Tối 24-11, tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu), chương trình trải nghiệm bảo tàng đêm với chủ đề “Đêm trăm đèn” thu hút người dân, du khách đến tham quan, khám phá không gian di sản trong một diện mạo khác biệt.
Chương trình do Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức. Đây là hoạt động trải nghiệm thí điểm, hướng đến thử nghiệm mô hình bảo tàng đêm tại Đà Nẵng, mở rộng cách tiếp cận di sản thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật đương đại và các hình thức tương tác.
Bên ngoài bảo tàng là sắc màu phố Hội với các hoạt động check-in “Góc phố lên đèn”, workshop “Họa sắc lên đèn”, trò chơi “Lật mở phố đêm”, không gian ẩm thực và gian hàng lưu niệm.
Bên trong bảo tàng, khách tham quan được khám phá nghệ thuật trình chiếu 3D Mapping “Dấu sáng phố Hội”, không gian sắp đặt “Trăm đèn trong đêm” và hoạt động vẽ lồng đèn số “Đèn mình lên phố”.
Tại đây, những nét vẽ và lời nhắn của người tham gia được số hóa, đưa lên màn hình LED, tạo nên không gian tương tác giữa công chúng với nghệ thuật và công nghệ.
Không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ, “Đêm trăm đèn” còn thể hiện tinh thần sáng tạo của người trẻ trong hành trình kết nối di sản với đời sống đương đại.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dem-tram-den-thap-sang-khong-gian-di-san-da-nang-post883460.html