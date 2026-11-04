Đêm tồi tệ của giới tỷ phú công nghệ Mỹ

Làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ giáng đòn mạnh vào Tổng thống Donald Trump và các tỷ phú công nghệ hậu thuẫn đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters.

Các tỷ phú công nghệ và các tổ chức vận động hành lang của doanh nghiệp đã rót hàng trăm triệu USD hỗ trợ những ứng viên Cộng hòa có quan điểm ủng hộ các dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, theo CNBC. Tuy nhiên, thất bại của nhiều ứng viên quan trọng cho thấy nguồn lực tài chính khổng lồ không bảo đảm những nhân vật này có thể tác động đến lựa chọn của cử tri.

Trong số những người chịu ảnh hưởng đáng kể có Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới và là một trong những nhà tài trợ chính trị cá nhân lớn nhất trong kỳ bầu cử năm nay. Ông đã chi những khoản tiền kỷ lục nhằm giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội, trong đó có các chiến dịch tại bang Texas.

Tuy nhiên, những ứng viên được Musk hậu thuẫn không đạt kết quả như mong đợi. Tại Texas, ứng viên Cộng hòa Ken Paxton thất bại trước đối thủ Dân chủ James Talarico trong cuộc đua vào Thượng viện. Ở Ohio, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted cũng để thua đối thủ Sherrod Brown.

Elon Musk còn trở thành mục tiêu công kích trong chiến dịch tranh cử. Talarico nhiều lần cáo buộc tỷ phú này tìm cách dùng tiền bạc để giành ảnh hưởng chính trị, thậm chí muốn mua một ghế Thượng viện cho riêng mình.

Tiền bạc chưa bảo đảm ảnh hưởng chính trị

Elon Musk không phải tỷ phú duy nhất đặt cược lớn vào cuộc bầu cử. Các doanh nhân và nhóm lợi ích trong lĩnh vực công nghệ, AI và tiền mã hóa cũng tăng cường chi tiêu chính trị nhằm hỗ trợ những ứng viên có quan điểm phù hợp với lợi ích của họ.

Tại Ohio, ngành tiền mã hóa đã chi hàng chục triệu USD để ngăn Sherrod Brown trở lại Thượng viện. Trong khi đó, các nhóm vận động có liên hệ với ngành AI hậu thuẫn ứng viên Cộng hòa Darline Graham tại South Carolina. Cả hai ứng viên này đều thất bại.

Những kết quả trên làm nổi bật giới hạn của chiến lược dùng tiền để gia tăng ảnh hưởng chính trị. Các tỷ phú có thể tài trợ quảng cáo, hỗ trợ chiến dịch tranh cử và thúc đẩy những thông điệp có lợi cho ngành kinh doanh của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa cử tri sẽ lựa chọn ứng viên mà họ ủng hộ.

Tỷ phú Elon Musk là một trong các nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters.

Tại Texas, Musk đã trở thành một trong những chủ đề chính trong chiến dịch của Talarico. Ứng viên Dân chủ chỉ trích việc một cá nhân giàu có chi tiền quy mô lớn để tác động đến kết quả bầu cử, biến cuộc đua thành phép thử về ảnh hưởng của giới siêu giàu đối với nền dân chủ Mỹ.

Trong khi đó, Chris Pappas, nghị sĩ Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại New Hampshire, cho rằng kết quả bầu cử là lời cảnh tỉnh đối với các nhóm lợi ích doanh nghiệp và giới tỷ phú. Ông cáo buộc những thế lực này đang tìm cách chi phối nền kinh tế để phục vụ lợi ích riêng.

Theo Fortune, thất bại của các ứng viên được những nhà tài trợ giàu có hậu thuẫn tại nhiều bang cũng cho thấy sức mạnh tài chính không phải yếu tố quyết định duy nhất trong các cuộc bầu cử. Tại Texas, Ohio và South Carolina, những khoản chi lớn không giúp các ứng viên nhận được sự ủng hộ như kỳ vọng.

Big Tech đối mặt sức ép giám sát lớn hơn

Những thất bại chính trị này có thể kéo theo hệ quả vượt ra ngoài các chiến dịch tranh cử. Khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các tập đoàn công nghệ có nguy cơ phải đối mặt với những cuộc giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo và việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Đây là lĩnh vực có ý nghĩa lớn đối với các công ty công nghệ đang chạy đua phát triển AI. Những dự án trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, đồng thời kéo theo nhu cầu đáng kể về điện, nước và đất đai. Tại một số địa phương, kế hoạch xây dựng các cơ sở này đã vấp phải phản ứng của người dân vì lo ngại tác động đến chi phí sinh hoạt và hạ tầng.

Tại Texas, Gina Hinojosa giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc sau khi vận động tạm dừng các dự án trung tâm dữ liệu mới cho đến khi bang ban hành những quy định chặt chẽ hơn.

Các trung tâm dữ liệu AI được dự báo sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát lưỡng đảng. Ảnh: Reuters.

Kết quả này có thể giúp đảng Dân chủ gia tăng tiếng nói trong các quyết định liên quan đến việc mở rộng hạ tầng AI tại bang, dù cơ quan lập pháp Texas vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Một Quốc hội có lập trường đối đầu hơn với các tập đoàn công nghệ cũng có thể thúc đẩy những cuộc điều tra và giám sát đối với hoạt động kinh doanh của họ. Điều này tạo thêm bất định cho các doanh nghiệp đang tìm cách duy trì môi trường chính sách thuận lợi để mở rộng đầu tư.

Thị trường tài chính lập tức phản ứng khi quy mô chiến thắng của đảng Dân chủ dần rõ ràng. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 cũng đi xuống trong tối 3/11.