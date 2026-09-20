Đem tình yêu lớn dành cho Hà Nội vào thời trang

- Điều gì khiến anh lựa chọn làng nghề mây tre đan Phú Vinh làm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập lần này?

- Có lẽ, bởi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên tôi luôn có một tình yêu rất lớn với thành phố này. Tôi thường tìm kiếm nguồn cảm xúc sáng tạo từ những điều thân quen nhất, có thể là những nét ký họa về vẻ đẹp danh lam, thắng cảnh của Hà Nội, cũng có thể là một làng nghề đặc trưng.

Trong nhiều bộ sưu tập, tôi từng truyền tải và quảng bá những làng nghề thủ công của Hà Nội như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc và giờ là mây tre đan Phú Vinh. Thông qua những câu chuyện được kể bằng thời trang, tôi mong muốn góp sức nhỏ để mọi người biết thêm về những làng nghề truyền thống, cũng như những nét đẹp văn hóa của Hà Nội.

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập trong chương trình "Sắc màu Hà Nội" tối 19-9. Ảnh: Lê Trọng

- Khi đưa hình ảnh, tinh thần của làng nghề Phú Vinh vào áo dài, anh đã xử lý nguồn cảm hứng này như thế nào để vừa giữ được nét truyền thống, vừa tạo được hơi thở mới?

- Đây là bộ sưu tập thứ hai tôi thực hiện về mây tre đan. Tuy nhiên, bộ sưu tập lần này hoàn toàn khác về cách thể hiện, cả về chất liệu lẫn màu sắc.

Có rất nhiều cách để thể hiện một nguồn cảm hứng. Mỗi nhà thiết kế, mỗi bộ sưu tập lại có một cách thức khác nhau. Khi tìm được những yếu tố đặc trưng, đậm đà nhất của một nguồn cảm hứng, chúng ta có thể hòa trộn với những yếu tố khác của thời trang, xu hướng, công nghệ... để tạo ra một hơi thở mới cho những giá trị truyền thống.

Tuy nhiên, khi sáng tạo trên nền tảng văn hóa và những giá trị truyền thống, chúng ta cũng cần đặt ra những giới hạn nhất định để sự sáng tạo dù có bay bổng đến đâu vẫn không làm mất đi bản sắc, tinh thần và những giá trị cốt lõi vốn làm nên sức sống của văn hóa ấy. Đôi khi, đó cũng là một rào cản lớn đối với sự bay bổng của nhà thiết kế. Nhưng mặt khác, đó cũng là cách để chúng ta giữ gìn giá trị văn hóa một cách có trách nhiệm.

Các thiết kế trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ mây tre đan của Cao Minh Tiến. Ảnh: Lê Trọng

- Anh vốn được biết đến với những thiết kế giàu màu sắc và có tính ứng dụng. Với bộ sưu tập lần này, những yếu tố đó được anh xử lý ra sao?

- Có thể mọi người đã khá quen với một Cao Minh Tiến đầy màu sắc, sặc sỡ và bay bổng. Nhưng với bộ sưu tập lần này, tôi lựa chọn hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, hướng tới sự tối giản và một vẻ đẹp gần gũi với mọi người.

Tuy nhiên, bộ sưu tập vẫn mang đến một Cao Minh Tiến rất dễ nhận ra, không chỉ ở tính ứng dụng dành cho nhiều độ tuổi, giới tính, mà còn ở những gợi ý về phom dáng mới và những cách kết hợp mới mẻ trên tà áo dài truyền thống. Thời trang của tôi luôn là sự song hành, hòa quyện giữa truyền thống và đương đại, đem hơi thở xưa đến với người mặc ngày hôm nay.

Mẫu thiết kế dành cho nam giới trong bộ sưu tập. Ảnh: Lê Trọng

- Từ gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến mây tre đan Phú Vinh, có thể thấy anh thường tìm cảm hứng từ những giá trị văn hóa, làng nghề của Hà Nội. Theo anh, thời trang có thể đóng vai trò như thế nào trong việc đưa di sản, văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là với người trẻ?

- Đây chính là điều mà tôi vẫn mong muốn thực hiện dần qua từng bộ sưu tập của mình. Với mỗi bộ sưu tập, tôi tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những điều bình dị nhất nhưng cũng đậm đà bản sắc nhất, để khi kết hợp với nhiều yếu tố khác của thời trang, những giá trị ấy không bị mất đi hình thái đặc trưng vốn có.

Tôi cho rằng, việc lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, di sản qua thời trang rất có hiệu quả. Bởi thời trang vốn gần gũi với mọi người, dễ tạo nên sự hấp dẫn, quan tâm. Cho nên, khi chọn thời trang để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, di sản sẽ là một “kênh” truyền thông rất tốt. Mọi người cũng thấy đấy, thời gian qua có nhiều nghệ sĩ sử dụng các trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa, di sản như Hòa Minzy với các trang phục cảm hứng từ Quan họ, văn hóa Kinh Bắc chẳng hạn, đã tạo nên sự yêu thích mạnh mẽ.

Với cá nhân tôi, tôi sẽ luôn cố gắng, ngày qua ngày, qua mỗi câu chuyện nhỏ của mình, đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Nội cũng như của Việt Nam mình đến với thời trang và các bạn trẻ. Tôi mong các bạn có thể tìm thấy đâu đó sự đồng điệu và, biết đâu, sẽ cùng chung tay lan tỏa những vẻ đẹp ấy đến nhiều người hơn nữa.

Các thiết kế trong bộ sưu tập được trình diễn ở "Sắc màu Hà Nội". Ảnh: Lê Trọng

- Trong bối cảnh ngày càng có nhiều sản phẩm thời trang, nghệ thuật khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, theo anh, việc đưa các giá trị di sản vào sáng tạo đương đại cần lưu ý những gì để vừa tạo được sự mới mẻ, vừa không làm sai lệch giá trị văn hóa?

- Không chỉ thời trang mà cả phim ảnh, âm nhạc trong những năm gần đây cũng cho thấy các nghệ sĩ khai thác rất nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Sự đón nhận của công chúng cũng phần nào minh chứng cho việc văn hóa truyền thống đang ngày càng phát triển và được mọi người trân quý hơn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng cũng cần có những tiêu chí hay quy chuẩn nhất định trong việc khai thác văn hóa truyền thống, để những nét đẹp của văn hóa dân gian không bị sai lệch hoặc phá vỡ quá xa so với giá trị vốn có.

Khi người làm sáng tạo chưa có đủ trải nghiệm và sự hiểu biết, sản phẩm tạo ra đôi khi có thể gây hiểu nhầm.

Nhưng đây là một câu chuyện dài, cần có một hướng đi bền vững với sự đồng hành của những người đi trước, những người làm nghề và các nhà quản lý văn hóa. Tôi nghĩ rằng khi có sự kết nối giữa sáng tạo đương đại với sự am hiểu, trân trọng các giá trị truyền thống, chúng ta sẽ có thêm nhiều cách để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.