Đêm tình ca giàu cảm xúc tại Sao Mai 2026

Thí sinh Khánh An.

Trong đêm diễn, Nguyễn Xuân Dũng chọn “Lời nói dối của cha” của Đông Thiên Đức, chuyển từ những ca khúc mang âm hưởng hào hùng ở liveshow trước sang một câu chuyện giàu tính tự sự về tình phụ tử.

Sự thay đổi này đem đến một hình ảnh khác của Xuân Dũng. NSND Tấn Minh bày tỏ sự thích thú trước phong độ, bản lĩnh và sự chắc chắn trong giọng hát của thí sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng ghi nhận Xuân Dũng đã tự tin, tự nhiên và tình cảm hơn nhiều so với tuần trước.

Cùng khai thác tình cảm gia đình, Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện “Cõng mẹ về trời”, sáng tác của Phạm Phương Thảo, phổ thơ Khánh Dương. Giọng hát dân gian trong trẻo của Khánh An nhận được nhiều lời khen. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết chị đặc biệt yêu thích phần thể hiện này.

Ở mạch quê hương, Hoàng Thu Hà mang đến “Thương nhớ hậu phương” của Trần Khánh Ly. Nhạc sĩ An Hiếu đánh giá phần thi có tổng thể tốt, thể hiện được màu sắc người con gái xứ Nghệ. NSND Tấn Minh ghi nhận sự chắc chắn, cảm xúc và bản lĩnh của Thu Hà, nhưng cũng lưu ý việc ca khúc sử dụng nhiều chất liệu khiến cảm xúc đôi lúc bị phân tán.

Nguyễn Mộc An thử sức với “Mênh mang một khúc sông Hồng” của Phó Đức Phương. Dù được ghi nhận về chất giọng và sự quyết liệt khi chinh phục tác phẩm khó, thí sinh vẫn được các giám khảo nhắc nhở cần kiểm soát nốt nhạc tốt hơn.

Không khí đêm thi tiếp tục được làm mới bằng liên khúc “Chiếc khăn piêu” và “Inh lả ơi” của Mai Thu Hương, đưa chất liệu dân ca Xá, dân ca Thái vào sân khấu Sao Mai. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn ghi nhận sự tiến bộ trong cách tiết chế hơi thở và kiểm soát giọng hát của thí sinh.

Thí sinh Hải Đăng.

Một trong những điểm đáng nhớ của Liveshow 3 là sự chuyển hướng trong lựa chọn tác phẩm của nhiều thí sinh.

Đỗ Hải Đăng, sau “Ngẫu hứng sông Hồng” ở liveshow trước, bất ngờ chuyển sang “Mặt trời của em” của Kai Đinh với màu sắc R&B hiện đại.

Phạm Hải Anh cũng ghi dấu ấn với “Cánh cửa mùa xuân” của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Đây là ca khúc thứ hai liên tiếp của vị đạo diễn âm nhạc vòng chung kết được thí sinh lựa chọn. NSND Tấn Minh nhận thấy Hải Anh đã tiến bộ rõ rệt, biết làm chủ và điều tiết phần thi.

Trong khi đó, Đoàn Linh chọn “Có nợ không duyên”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, sự tư vấn trực tiếp từ tác giả đã giúp thí sinh hiểu và sống được trong bài hát. Ca sĩ Võ Hạ Trâm ghi nhận vẻ sáng sân khấu, có nét ma mị của Đoàn Linh, nhưng lưu ý thí sinh cần hát rõ lời và kiểm soát tác phẩm tốt hơn.

Ở cụm thi cuối, H'Vi Ktla thể hiện “Ngại ngùng” của Lưu Thiên Hương, Kim Jea Bin chọn “Sơn nữ ca” của Trần Hoàn, còn Phạm Thùy Linh trình bày “Làng tranh quê tôi” của Tố Nhiên.

Dù sở hữu những thế mạnh riêng, cả ba thí sinh đều nhận được góp ý về việc lựa chọn bài hát và cách xử lý tác phẩm. Với H'Vi Ktla, các giám khảo ghi nhận chất giọng cá tính nhưng cho rằng thí sinh chưa tiết chế tốt và cần nghiên cứu tác phẩm kỹ hơn.

Thí sinh Hải Anh.

Kim Jea Bin được nhạc sĩ An Hiếu đánh giá có tiềm năng phát triển, song phần thể hiện “Sơn nữ ca” còn an toàn, chưa thực sự phát huy thế mạnh. Còn thí sinh Phạm Thùy Linh được ghi nhận hát sạch sẽ nhưng chưa thể hiện rõ cá tính. Các giám khảo mong chờ ở thí sinh những điểm nhấn và cao trào mạnh mẽ hơn.

Kết thúc đêm thi, Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh phải dừng bước.

Sau Liveshow 3, 10 giọng ca tiếp tục bước vào chặng tranh tài tiếp theo. Liveshow 4 Sao Mai 2026 sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 25-10 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.